古井棄嬰揭8年情侶3度墮胎　這次生下直接溺死！她遭求刑12年

▲台中去年爆出古井棄嬰案，震驚社會，案件今審結。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市謝男與女友柯女將出生嬰兒丟進浴缸溺死，棄置一處古井，全案近今日審結，謝男坦承犯行，檢方具體求處最高8年8月刑期，柯女被檢方指稱3度翻供，態度不佳，手段殘忍，求處12年10月。法庭上更意外揭露，2人在大學期間就3度墮胎，柯女稱這次是沒有勇氣跟家人說，事情才會一拖再拖，請求法官給一個改錯機會。

回顧該案，謝男與柯女為大學交往8年情侶，柯女在2023年5月生下孩子，卻親手將孩子放進浴缸淹死，謝男將孩子帶回租屋處後方古井內棄置，直到謝男良心不安，隔年才到派出所自首，結果檢警到水井打撈，發現一大袋白骨，謝男跟柯女被依殺人、棄屍起訴。案件原本預計由國民法官進行審理，審理期間轉軌至通常審理。

▲古井棄嬰案，生母柯女（藍衣）主張非殺人罪，為生母殺嬰求減刑，檢方不認同。（圖／記者許權毅攝）



柯女說，自己沒有要跟謝男結婚意願，謝男在交往後期開始出現強烈控制欲，提過和平分手，兩人曾因為吵架，遭謝男以強逼吸入瓦斯長達1分鐘，甚至威嚇身邊好友，手上有自己的「照片影片（暗指裸照）」逼迫出面，是一名恐怖情人。

謝男稱並沒有性侵柯女，2人是情投意合才發生性關係；柯女則說，若不去謝男家睡，就會遭受到威脅，「我會感覺到害怕，我會心軟，謝男好的時候很好、不好的時候很不好，若說為何會懷上，可能情侶之間就是這樣，才懷上。」

但檢察官張凱傑問柯女，第一時間羊水破裂聯繫誰？柯女回謝男，後續照顧是誰協助？同樣是謝男，被從浴室抱到沙發上以及將孩子溺死是誰所為？柯女回都是謝男。

張凱傑論告，謝男在警詢、偵查至審理期間都坦承犯行，讓司法機關迅速找到遺體，自白可信；柯女在偵查期間就有3種說法，結果被檢方依證據推翻，今日又提出刑法274條《生母殺嬰》新答辯，據交互詰問，「我們都同意柯女跟家人、謝男感情緊張，且據謝男所述也不是被性侵，孩子不知有無身障、先天疾病，就把孩子做掉，柯女沒說不得已情況，沒有任何構成第274條要件。」

柯女辯護律師認為，不能以「全知全能」視角看柯女當下選擇，有失公允，柯女沒有家庭後援，能做的決定不多，經濟上收入不高，不能說沒報案就不構成第274條。

▲謝男將柯女生下的嬰兒棄置在租屋出後方水井，因良心不安才去自首。（圖／ETtoday資料照）



社會局獨立告訴人黃律師指出，謝男殺自己孩子後產生焦慮、跟柯女感情生變，才又自首，犯後態度良好。柯女反覆翻供，從國民法官轉軌後，現又要以第274條要求減刑，但希望法官審酌尊重生命權，考量柯女沒有不得已的理由。

黃指出，柯女在大學3度懷孕又墮胎，柯女早在案發前期二度看診、詢問人工流產，早就有合法可終止懷孕的機會，但卻沒有做，這樣符合不得已嗎？柯女跟謝男都稱，2人在感情中若有不合，都是聽柯女的意見為主，生產當下也是想到謝男，看不出感情有不對等。

柯女所稱謝男有「恐怖情人」情況，但當時是謝男在案發後情緒不穩，且嬰兒早就死亡，不能反推有恐怖情人的情況，希望法官用智慧來判斷。

▲檢方認為柯女犯後態度不佳，求處重刑。（圖／ETtoday資料照）



就量刑部分，檢方認為謝男態度良好應減刑，但就刑法第59條是否有情堪憫恕，謝男在案發已經30歲、辦賭場，看不出有不得已得情況，柯女把孩子生出來，大可不管直接撥打119，就有替自己延續香火的機會，卻把小孩溺斃，手段殘忍，具體求刑殺人罪6年半至8年、棄屍罪10月，建請合併執行7年2月至8年8月。

柯女部分，檢方認為現實面生母殺嬰罪難以成立，柯女犯後態度不佳，就像「剴剴案」，剴剴母親要入獄，還是有勇氣把小孩生下，交給保母希望孩子能長大，柯女比那位保母還殘忍，孩子2口氣就沒了，只看到柯女自私、不負責任、殘忍，審理期間仍抵死抗辯，殺人罪求處10年至12年、棄屍罪求處2年，合併執行12年4月至12年10月。

▲謝男（白衣）犯後態度良好，檢方具體求處7至8年刑期。（圖／記者許權毅攝）



謝男辯護律師認為，謝男情堪憫恕，請求3年以下刑期；柯女律師認為，這案一個關鍵在於，2人是否「有愛」生下小孩，就算不說謝男強迫，但不是心甘情願，在男女關係中，男生事後可以正常上班、女生得大著肚子，又很難向其他人告知、不敢講。

柯女辯護律師認為，指責柯女當下為何沒作為，都是事後諸葛，不能因為柯女不知怎麼處理，就說她犯後態度不佳，不能以法律人的傲慢去綑綁柯女，她只是一個不知道怎麼辦的女生，是否可以給柯女一絲絲的憐憫，請求法院處8至10年刑期。

謝男最後向法官說，自己知道錯了，願意承擔，但母親罹癌、他已結婚，希望不要判這麼重。柯女則淚崩說，為何沒去做流產手術，是因為當年只有自己可照顧外婆，外婆嚴重燒燙傷24小時需要人照顧。另外，家人對她期望高，她沒有勇氣跟家人說是為了要墮胎才要請假，事情就一拖再拖。

柯女坦言，事發曾先去豐原某婦產科要墮胎，但是已經超過藥物可處理的時候，她很害怕，也知道自己做了嚴重的事情，過這麼久還是在反省，害了自己的小孩，再一次機會不會做那樣的事情，請求法官給一個改錯的機會。合議庭諭知，全案下月宣判。