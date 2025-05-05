　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

古井棄嬰揭8年情侶3度墮胎　這次生下直接溺死！她遭求刑12年

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中去年爆出古井棄嬰案，震驚社會，案件今審結。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中市謝男與女友柯女將出生嬰兒丟進浴缸溺死，棄置一處古井，全案近今日審結，謝男坦承犯行，檢方具體求處最高8年8月刑期，柯女被檢方指稱3度翻供，態度不佳，手段殘忍，求處12年10月。法庭上更意外揭露，2人在大學期間就3度墮胎，柯女稱這次是沒有勇氣跟家人說，事情才會一拖再拖，請求法官給一個改錯機會。

回顧該案，謝男與柯女為大學交往8年情侶，柯女在2023年5月生下孩子，卻親手將孩子放進浴缸淹死，謝男將孩子帶回租屋處後方古井內棄置，直到謝男良心不安，隔年才到派出所自首，結果檢警到水井打撈，發現一大袋白骨，謝男跟柯女被依殺人、棄屍起訴。案件原本預計由國民法官進行審理，審理期間轉軌至通常審理。

▲▼古井棄嬰兇手。（圖／記者許權毅攝）

▲古井棄嬰案，生母柯女（藍衣）主張非殺人罪，為生母殺嬰求減刑，檢方不認同。（圖／記者許權毅攝）

柯女說，自己沒有要跟謝男結婚意願，謝男在交往後期開始出現強烈控制欲，提過和平分手，兩人曾因為吵架，遭謝男以強逼吸入瓦斯長達1分鐘，甚至威嚇身邊好友，手上有自己的「照片影片（暗指裸照）」逼迫出面，是一名恐怖情人。

謝男稱並沒有性侵柯女，2人是情投意合才發生性關係；柯女則說，若不去謝男家睡，就會遭受到威脅，「我會感覺到害怕，我會心軟，謝男好的時候很好、不好的時候很不好，若說為何會懷上，可能情侶之間就是這樣，才懷上。」

但檢察官張凱傑問柯女，第一時間羊水破裂聯繫誰？柯女回謝男，後續照顧是誰協助？同樣是謝男，被從浴室抱到沙發上以及將孩子溺死是誰所為？柯女回都是謝男。

張凱傑論告，謝男在警詢、偵查至審理期間都坦承犯行，讓司法機關迅速找到遺體，自白可信；柯女在偵查期間就有3種說法，結果被檢方依證據推翻，今日又提出刑法274條《生母殺嬰》新答辯，據交互詰問，「我們都同意柯女跟家人、謝男感情緊張，且據謝男所述也不是被性侵，孩子不知有無身障、先天疾病，就把孩子做掉，柯女沒說不得已情況，沒有任何構成第274條要件。」

柯女辯護律師認為，不能以「全知全能」視角看柯女當下選擇，有失公允，柯女沒有家庭後援，能做的決定不多，經濟上收入不高，不能說沒報案就不構成第274條。

▲謝男將柯女生下的嬰兒棄置在租屋出後方水井，因良心不安才去自首。（圖／ETtoday資料照）

社會局獨立告訴人黃律師指出，謝男殺自己孩子後產生焦慮、跟柯女感情生變，才又自首，犯後態度良好。柯女反覆翻供，從國民法官轉軌後，現又要以第274條要求減刑，但希望法官審酌尊重生命權，考量柯女沒有不得已的理由。

黃指出，柯女在大學3度懷孕又墮胎，柯女早在案發前期二度看診、詢問人工流產，早就有合法可終止懷孕的機會，但卻沒有做，這樣符合不得已嗎？柯女跟謝男都稱，2人在感情中若有不合，都是聽柯女的意見為主，生產當下也是想到謝男，看不出感情有不對等。

柯女所稱謝男有「恐怖情人」情況，但當時是謝男在案發後情緒不穩，且嬰兒早就死亡，不能反推有恐怖情人的情況，希望法官用智慧來判斷。

▲檢方認為柯女犯後態度不佳，求處重刑。（圖／ETtoday資料照）

就量刑部分，檢方認為謝男態度良好應減刑，但就刑法第59條是否有情堪憫恕，謝男在案發已經30歲、辦賭場，看不出有不得已得情況，柯女把孩子生出來，大可不管直接撥打119，就有替自己延續香火的機會，卻把小孩溺斃，手段殘忍，具體求刑殺人罪6年半至8年、棄屍罪10月，建請合併執行7年2月至8年8月。

柯女部分，檢方認為現實面生母殺嬰罪難以成立，柯女犯後態度不佳，就像「剴剴案」，剴剴母親要入獄，還是有勇氣把小孩生下，交給保母希望孩子能長大，柯女比那位保母還殘忍，孩子2口氣就沒了，只看到柯女自私、不負責任、殘忍，審理期間仍抵死抗辯，殺人罪求處10年至12年、棄屍罪求處2年，合併執行12年4月至12年10月。

▲▼古井棄嬰兇手。（圖／記者許權毅攝）

▲謝男（白衣）犯後態度良好，檢方具體求處7至8年刑期。（圖／記者許權毅攝）

謝男辯護律師認為，謝男情堪憫恕，請求3年以下刑期；柯女律師認為，這案一個關鍵在於，2人是否「有愛」生下小孩，就算不說謝男強迫，但不是心甘情願，在男女關係中，男生事後可以正常上班、女生得大著肚子，又很難向其他人告知、不敢講。

柯女辯護律師認為，指責柯女當下為何沒作為，都是事後諸葛，不能因為柯女不知怎麼處理，就說她犯後態度不佳，不能以法律人的傲慢去綑綁柯女，她只是一個不知道怎麼辦的女生，是否可以給柯女一絲絲的憐憫，請求法院處8至10年刑期。

謝男最後向法官說，自己知道錯了，願意承擔，但母親罹癌、他已結婚，希望不要判這麼重。柯女則淚崩說，為何沒去做流產手術，是因為當年只有自己可照顧外婆，外婆嚴重燒燙傷24小時需要人照顧。另外，家人對她期望高，她沒有勇氣跟家人說是為了要墮胎才要請假，事情就一拖再拖。

柯女坦言，事發曾先去豐原某婦產科要墮胎，但是已經超過藥物可處理的時候，她很害怕，也知道自己做了嚴重的事情，過這麼久還是在反省，害了自己的小孩，再一次機會不會做那樣的事情，請求法官給一個改錯的機會。合議庭諭知，全案下月宣判。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 2 7343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
普發6000元！民眾黨自提新版本「刪1000億台電撥補」
新台幣猛升！　金控雙雄大跳水
快訊／高雄大樓狂竄火！消防破門女屋主大驚：不知家燒了
「美女輔導長」轉傳黑函遭記過　海軍中將控妨害名譽不起訴
春風拍戲一半「粉紅超跑」驚喜探班！全劇組停工下跪
新台幣急升！台積電營收恐受衝擊800億元
八點檔女星出車禍！　「2條韌帶全斷」將動刀
大學交往情侶3度墮胎　這次生下直接溺死！
剴嬤出庭自責爆哭！嘶吼惡保母：絕不和解
沈伯洋收死亡威脅「女兒被當街砍斷脖」　逼辭立委退出政壇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄大樓狂竄火煙！消防破門女屋主大驚：不知家燒了

苗栗罷團車輛車窗被砸！38歲男落網辯：大罷免挑起戰爭行為

檢斥比剴剴案保母殘忍！古井棄嬰生母淚崩　律師：他們有愛嗎？

2女住旅館菸蒂未熄引燃床單！一氧化碳中毒昏迷　1人插管搶救

「美女輔導長」轉傳黑函遭記過　海軍中將控妨害名譽不起訴

古井棄嬰揭8年情侶3度墮胎　這次生下直接溺死！她遭求刑12年

剴嬤出庭自責爆哭！嘶吼惡保母：絕不和解　 律師團也放棄詰問

通緝犯「破窗太大聲」！行竊失風還割破手　警到場逮人

快訊／黃呂錦茹無保請回隔6天逆轉羈押！　律師今抗告了

公墓光電招租涉綠能弊案　雲林二崙前鄉長、鄉代會主席訊後交保

【白沙屯最美一幕】長髮正妹拿夾子彎腰撿垃圾！千人讚爆

【鼻酸】婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

【拚了！】徒手拔鋼筋為 #白沙屯媽祖 開道

賈靜雯.曾寶儀.李銘忠.張翰　互稱哥.姐！誰的「輩分」高XD

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

【高雄變侏羅紀公園？】 #澄清湖 1.7m超巨 #綠鬣蜥 擋路！驚嚇指數破表

鼻酸..婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

#張麗善 燒 #疏文 方式惹議！　#拱天宮 #主委 喊話：政治歸政治

【媽祖慈悲】母親摟病童跪地祈禱　#白沙屯媽祖 停轎溫柔賜福

快訊／高雄大樓狂竄火煙！消防破門女屋主大驚：不知家燒了

苗栗罷團車輛車窗被砸！38歲男落網辯：大罷免挑起戰爭行為

檢斥比剴剴案保母殘忍！古井棄嬰生母淚崩　律師：他們有愛嗎？

2女住旅館菸蒂未熄引燃床單！一氧化碳中毒昏迷　1人插管搶救

「美女輔導長」轉傳黑函遭記過　海軍中將控妨害名譽不起訴

古井棄嬰揭8年情侶3度墮胎　這次生下直接溺死！她遭求刑12年

剴嬤出庭自責爆哭！嘶吼惡保母：絕不和解　 律師團也放棄詰問

通緝犯「破窗太大聲」！行竊失風還割破手　警到場逮人

快訊／黃呂錦茹無保請回隔6天逆轉羈押！　律師今抗告了

公墓光電招租涉綠能弊案　雲林二崙前鄉長、鄉代會主席訊後交保

罷團嗆「退貨不用辯論」　牛煦庭：怕什麼？迴避論述責任沒水準

超噁！喝手搖喝到「超大無痕掛勾」　顏永烈客訴見店家反應傻眼了

滋潤只是標配！護手霜還拼時尚　高級香水味、掛包包當配件更多工

百億美元蒸發！不敗教主曝「台幣升值仍有1好處」：阿兵哥加菜

勇士「萌神」G7奪勝招牌晚安手勢再現　柯爾：柯瑞鬥志讓我震撼

貓咪超愛紙箱的6大秘密！原來不只是愛玩還可以舒壓

睽違5年！實力派影帝回歸本土劇　「不演苦情爸」蘇晏霈被電到了

批政院特別預算灌水！民眾黨自提版本　增普發6000元、刪台電撥補

快訊／高雄大樓狂竄火煙！消防破門女屋主大驚：不知家燒了

新台幣猛升！添匯損壓力　金控雙雄大跳水

【鼻酸】婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

社會熱門新聞

岳母遭女婿「肚頂」　膀胱下垂求償

仰德大道下坡踩煞車　駕駛挨罰2.4萬

即／鳳山騎機車與聯結車擦撞　騎士慘死輪下

快訊／上班快改道！　國1事故塞爆

板橋知名生吐司店遭奧客翻桌！女店長還被打

珠寶直播主告公益網紅AJ哥詐欺　警方回應了

新北醉警約同仁「輸贏」　2人衝突下場曝

男友虐死女童無期　入監母：女兒命你還不起

澄清湖一夜狂抓10隻綠鬣蜥　這2隻長達1.4m

即／桃園4人陳屍租屋處「遺體已腐壞」！

情侶3度墮胎這次生下直接溺死！她遭求刑12年

台灣史上首宗剝臉命案　國一少女附身哭「我要申冤」

車手超商內取贓款15萬　警「大外割」制伏

快訊／嘉義男失蹤2天！今晨漂浮「蘭潭水舞區」

更多熱門

相關新聞

檢斥比剴剴案保母殘忍　古井棄嬰生母淚崩

檢斥比剴剴案保母殘忍　古井棄嬰生母淚崩

台中市古井棄屍案，今案件審結，預計下月宣判。生母柯女遭檢察官張凱傑痛批是一個殘忍、自私又不負責的人，就好比「剴剴案」的生母，就算因為要入獄跟孩子分離，還是勇敢生下剴剴，柯女卻比剴剴案保母劉彩萱更殘忍。柯女辯護律師點出，該案最重要關鍵是柯女跟謝男之間等同無愛了，天下的母親有愛才會生，柯只是一個不知道怎麼辦的女生。

罷免二階送件　江啟臣：以國家為先、蒼生為念

罷免二階送件　江啟臣：以國家為先、蒼生為念

光頭男街頭「巴庫」連撞2車　同車女丟K菸也慘了

光頭男街頭「巴庫」連撞2車　同車女丟K菸也慘了

認房市受外部環境影響　遠雄房地產：Q2將處盤整期

認房市受外部環境影響　遠雄房地產：Q2將處盤整期

登山客南湖山屋求救！黑鷹火速救援

登山客南湖山屋求救！黑鷹火速救援

關鍵字：

台中古井棄嬰嬰兒屍體死亡墮胎

讀者迴響

熱門新聞

40歲許瑋甯爆懷孕了！「低調藏肚4個月」

Mandy激動回「別逼死我」對話曝

「汪小菲老婆出軌」衝熱搜第一

岳母遭女婿「肚頂」　膀胱下垂求償

2波更強鋒面掃全台　連5天雨「下到發霉」

台幣升出暴動！5大網銀全塞車　投資人哀「上不了車」

台幣飆升這產業成苦主！專家：恐發不出股利

劉德華12歲愛女炫父沒人信！同學反應曝光　

2026年放假116天「請假攻略曝」

快訊／台幣又升逾1元見「2字頭」　2大壽險金控重摔

「沒聽過的國家」川普一句恐斷93億援助

快訊／白沙屯媽祖來找六房媽　「粉紅人龍」空拍超震撼

仰德大道下坡踩煞車　駕駛挨罰2.4萬

白沙屯媽祖突爬45度陡坡！廟方曝原因

公嬤掃光麵包　志工分享1招反制

更多

最夯影音

更多

【白沙屯最美一幕】長髮正妹拿夾子彎腰撿垃圾！千人讚爆

【鼻酸】婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

【拚了！】徒手拔鋼筋為 #白沙屯媽祖 開道

賈靜雯.曾寶儀.李銘忠.張翰　互稱哥.姐！誰的「輩分」高XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面