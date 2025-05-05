在冷氣房「腋下還是一片濕」　15歲少女狐臭崩潰不敢舉手發言

▲一名15歲少女長期受到多汗困擾，即便在冷氣房也常一片汗漬，讓少女在校人際關係受影響。（示意圖，非當事人／翻攝pakutaso）



記者游瓊華／台中報導

一名就讀國中二年級的15歲女同學小芳進入青春期後，發現不只腋下常有大量出汗與異味，就連雙手也經常濕滑，在冷氣房中依然會留下汗漬，夏天更因刺鼻體味而不敢靠近同學、舉手發言，甚至拒絕參加社團活動。家人帶她至台中大里仁愛醫院皮膚科求診，經皮膚科主任黃昭瑜診斷為「腋下多汗與輕度狐臭合併代償性手汗」，接受無創微波除汗療程後，症狀大幅改善，生活自信也逐漸回溫。

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▲少女接受無創微波除汗療程後，症狀大幅改善，生活自信也逐漸回溫。（圖／大里仁愛醫院提供）



黃昭瑜說明，春夏季節是多汗症狀惡化的高峰期，尤其青少年正處於荷爾蒙變化與社交壓力並存的時期，腋下汗水與體味常帶來極大的心理負擔。更值得注意的是，部分接受交感神經手術治療的患者，可能出現「代償性出汗」，例如原本治療腋下汗後，手、背、胸部等區域反而出汗增多，讓人進退兩難。

但相較之下，無創微波除汗療程為非侵入性微波技術，能精準破壞腋下汗腺及異味腺體，不僅改善多汗問題，也能減少狐臭困擾，而且不必手術或全身麻醉、療程僅約 1 小時，患者術後可立即返家或上班、效果持久，也不會造成代償性出汗。

▲臨床上，醫師會依據問卷評估症狀嚴重度，並可搭配「碘澱粉測試」找出出汗熱區，進行個別化治療計劃。（圖／大里仁愛醫院提供）



至於困擾手汗問題的病人，黃昭瑜則建議可考慮「肉毒桿菌注射」方式治療。透過掌心注射，能暫時抑制交感神經對汗腺的刺激，效果可持續約 4至 6個月，特別適合因手汗導致滑手機、握手尷尬或書寫困難的族群。

黃昭瑜提醒，無論是手汗、腋下多汗或體味問題，皆屬於「可治療的醫學症狀」，民眾無須感到羞愧，建議及早就醫。臨床上，醫師會依據問卷評估症狀嚴重度，並可搭配「碘澱粉測試」找出出汗熱區，進行個別化治療計劃。