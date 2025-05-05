檢斥比剴剴案保母殘忍！古井棄嬰生母淚崩　律師：他們有愛嗎？

▲古井棄嬰案，生母柯女（藍衣）遭檢方批比剴剴案保母更殘忍。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市古井棄屍案，今案件審結，預計下月宣判。生母柯女遭檢察官張凱傑痛批是一個殘忍、自私又不負責的人，就好比「剴剴案」的生母，就算因為要入獄跟孩子分離，還是勇敢生下剴剴，柯女卻比剴剴案保母劉彩萱更殘忍。柯女辯護律師點出，該案最重要關鍵是柯女跟謝男之間等同無愛了，天下的母親有愛才會生，柯只是一個不知道怎麼辦的女生。

回顧該案，謝男與柯女為大學交往8年情侶，柯女在2023年5月生下孩子，卻親手將孩子放進浴缸淹死，謝男將孩子帶回租屋處後方古井內棄置，直到謝男良心不安，隔年才到派出所自首，結果檢警到水井打撈，發現一大袋白骨，謝男跟柯女被依殺人、棄屍起訴。案件原本預計由國民法官進行審理，審理期間轉軌至通常審理。

對於為何沒去做流產手術，柯女淚崩說，是因為當年只有自己可照顧外婆，外婆嚴重燒燙傷24小時需要人照顧；加上家人對她期望高，因此沒有勇氣跟家人說是為了要墮胎才要請假，事情就一拖再拖。

柯女坦言，事發曾先去豐原某婦產科要墮胎，但是已經超過藥物可處理的時候，她很害怕，也知道自己做了嚴重的事情，過這麼久還是在反省，害了自己的小孩，再一次機會不會做那樣的事情，請求法官給她一個改錯的機會。

▲台中古井棄屍案，案件今日審結，預計下月宣判。（圖／ETtoday資料照）



就量刑部分，檢方認為謝男態度良好應減刑，但就刑法第59條是否有情堪憫恕，謝男在案發已經30歲、辦賭場，看不出有不得已得情況，柯女把孩子生出來，大可不管直接撥打119，就有替自己延續香火的機會，卻把小孩溺斃，手段殘忍，具體求刑殺人罪6年半至8年、棄屍罪10月，建請合併執行7年2月至8年8月。

柯女部分，檢方認為現實面生母殺嬰罪難以成立，柯女犯後態度不佳，就像「剴剴案」，剴剴母親要入獄，還是有勇氣把小孩生下，交給保母希望孩子能長大，柯女比那位保母還殘忍，孩子2口氣就沒了，只看到柯女自私、不負責任、殘忍，審理期間仍抵死抗辯，殺人罪求處10年至12年、棄屍罪求處2年，合併執行12年4月至12年10月。

謝男辯護律師認為，謝男情堪憫恕，請求3年以下刑期；柯女律師認為，本案關鍵在於2人是否「有愛」生下小孩，就算不說謝男強迫，但不是心甘情願，在男女關係中，男生事後可以正常上班、女生得大著肚子，又很難向其他人告知、不敢講。

柯女辯護律師認為，指責柯女當下為何沒作為，都是事後諸葛，不能因為柯女不知怎麼處理，就說她犯後態度不佳，不能以法律人的傲慢去綑綁柯女，她只是一個不知道怎麼辦的女生，是否可以給柯女一絲絲的憐憫，請求法院處8至10年刑期。