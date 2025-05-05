台中國際室內自由車館落腳清水　拚5年內完工

▲台中國際室內自由車館預計落腳清水，中央地方協力拚5年內完工。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台灣自由車國際賽屢創佳績，國內至今卻仍無一座室內自由車館，更是亞洲重要國家中唯一無室內自由車場館的國家，落後國際起碼10年。今（5）日立委蔡其昌與台中市議長張清照邀集中央、地方前往清水牛埔仔運動公園會勘，爭取中央補助台中市國際室內自由車館興建計畫，讓全國第一座250公尺國際自由車館落腳清水，並且力拚5年內完工。

▲台中市議會議長張清照提醒，拖越久建築成本越高，希望中央盡快核定、早日興建。（圖／記者游瓊華翻攝）



張清照強調，目前在清水鰲峰山雖已有座符合國際標準木質賽道的室外自由車場，但因是露天、受到天侯影響，刮風下雨時選手就難以進行比賽或練習，賽道333公尺，也不符合現今250公尺的標準規定。

張清照也提醒，建築成本隨時間日益提高，兩年前經費只需要10億，現在預估已要14億以上，興建停車場另增加4億，所以希望中央盡快核定、早點興建。

▲蔡其昌也特別提醒運動局，除了國際標準外，設計規劃階段一定要重視當地鄉親心聲，納入規劃。（圖／記者游瓊華翻攝）



立委蔡其昌則表示，運動部預計在八月掛牌，需等待運動部正式掛牌後才能定案，將會積極來爭取中央核定補助，而補助比例也會因財劃法修正後仍需進一步討論，屆時都會一併來協調，希望趕上今年核定、明年進入設計階段。

蔡其昌也指出，室內場館除了擁有國際賽道供訓練、比賽使用，中間的部分也要求作為地方鄉親平時運動使用，包含籃球、羽球、五人制足球、桌球及技擊類等，甚至是藝文展演，都能夠利用場館中間多功能田場的範圍，讓鄉親也共同享有國際級場館，外圍的部分也要求保留植栽綠地、步道等，讓鄉親平時可以休憩運動，並且設置地下停車場等。蔡其昌也特別提醒運動局，除了國際標準外，設計規劃階段一定要重視當地鄉親心聲，納入規劃。

台中市運動局局長游志祥指出，室內自由車館爭取非常久的時間，台灣至少已落後國際十年，也很感謝蔡其昌委員、張清照議長共同支持興建計畫，未來設計及工程預計4到5年的時間能夠完成，希望中央早日核定補助，讓孩子們的夢想可以及早實現。