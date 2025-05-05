中俄好麻吉！　解放軍也要參加俄國勝利日閱兵活動

▲中俄關係。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／綜合報導

應俄羅斯總統普丁邀請，大陸國家主席習近平將於5月7日至10日對俄羅斯進行國事訪問，並出席在莫斯科舉行的「勝利日」慶典。最新消息是，解放軍儀仗司禮大隊儀仗分隊也會赴莫斯科參加閱兵活動。此舉展現中俄的好交情。

大陸「國防部發布」微信公眾號表示，應俄羅斯、白俄羅斯國防部邀請，5月9日，中國人民解放軍儀仗司禮大隊儀仗分隊將分別參加在莫斯科、明斯克舉行的「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年閱兵活動」。

大陸外交部昨（4）日宣布，習近平此訪期間，將與普丁就新形勢下中俄關係發展以及一系列國際和地區重大問題進行戰略溝通，相信兩國元首達成的重要共識必將進一步深化中俄政治互信，豐富戰略協作內涵。

另據《俄羅斯衛星通訊社》，普丁近日在紀錄片《俄羅斯、克里姆林宮、普丁、25年》（Russia, Kremlin, Putin, 25 years）中表示，他25年前就注意到經濟增長中心正在向亞太地區轉移，因此他開始積極發展與中國的關係。

普丁指出，俄中是鄰國，應建立友好關係，以「使其成為兩國發展的良好因素」。他還提到，當前中俄兩國關係確實具有深刻的戰略性特徵，因為雙方的國家利益契合。

▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）