會飛的保溫杯！解放軍「微型無人機」曝光　單兵可隨身攜帶使用

▲可用於單兵作戰的解放軍新型「微型無人機」。（圖／翻攝央視軍事，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸《央視軍事》18日在節目中公開一款新型「微型無人機」，可藉由不同的裝載滿足偵察或攻擊任務要求，其大小近似於「長柄型手榴彈」，總重量少於1公斤，便於操作人員隨身攜帶，同時，其圓柱形金屬外殼也類似於保溫瓶或保溫杯，因此，被大陸軍迷們稱為「會飛的保溫杯」。

《央視軍事》報導，這款微型作戰無人機，槳葉可以折疊，在戰場上需要執行任務的時候，非常容易取出，還可以承載2倍自身重量的載荷，由於使用共軸雙旋翼結構，具有上下兩副旋翼，能有效利用空氣動力，產生更大的升力，從而可以搭載更重的貨物或設備。

據了解，這款微型無人機雖然體積小，卻是全球目前已知無人飛行器中，有效載荷系數最大的，此外，它還是解放軍唯一一種面向步兵班組全體戰鬥人員，無差別列裝使用，1公斤以下級別的作戰無人機。

這款無人機在執行偵察任務時，可以飛到敵方陣地附近，通過高清鏡頭將敵方的兵力部署、武器裝備等情報，實時傳回己方陣地；轉換為戰鬥模式時，它最多能攜帶3枚手榴彈作戰。

不僅如此，該無人機還可掛載於35公釐步槍上，近似於榴彈發射器的功用進行拋射，藉此增加步兵的打擊距離。至於在特殊環境下，該款微型無人機可以組裝成多旋翼，變成一個4旋翼或6旋翼，提升整體拉力，執行特殊任務。

大陸軍事專家張學峰表示，微型無人機等裝備在烏俄衝突中已展現出巨大的軍事價值，不過，這些自殺式無人機大都屬於在商用微型無人機的基礎上進行簡易改裝後的產品，「這型無人機繼承微型無人機的優勢，創新的設計使其更適合軍用，由於體積小，攜帶方便，便於使用。載重係數大，說明能用更小的機身搭載更多的有效載荷。另外，它具有AI算法，可以降低對人員的依賴，具有很強的自主飛行能力，也提升了抗干擾能力。」