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大陸 大陸焦點 特派現場

全球最大無人貨運機可飛2600公里　陸軍事專家稱「統一時有大用」

記者陳冠宇／綜合報導

在2024年珠海航展首次公開亮相的全球最大無人貨運飛機「白鯨航線 W5000」，近日已經完成航電及飛控系統工程試驗件交付，相關系統據報擁有大陸100％自主可控的技術。更有大陸軍事專家聲稱，W5000能夠軍民兩用，並「跨越台灣海峽運輸物資」。

綜合《央視新聞》與《IT之家》報導，W5000大型無人貨運飛機以10.8噸最大起飛重量、5噸商載能力及2600公里最大航程的性能，成為全球載重最大、航程最遠的無人貨運機型。

值得關注的是，該無人機配裝兩台中國航空發動機集團自主研製的AEP100發動機，為900千瓦級民用渦輪螺旋槳發動機，滿足2至5噸級單發或5至10噸級雙發通用飛機或無人機動力需求。

白鯨航線與中國航空工業集團計算所4月30日聯合宣布，W5000的航電及飛控系統工程試驗件成功交付。據報導，此次交付的航電系統與飛控系統是W5000的核心控制中樞，「實現了100％自主可控的技術突破」。

▲▼白鯨航線W5000無人貨運飛機，搭載陸產AEP100渦槳發動機。（圖／翻攝央視新聞）

▲白鯨航線W5000無人貨運飛機。（圖／翻攝央視新聞）

儘管大陸媒體多以「低空經濟」等民用領域介紹W5000，不過大陸軍事專家、中共空軍《航空雜誌》社副編審傅前哨認為，該飛機的高性能和多用途性，預示著在未來的大陸國防和民用領域將發揮不可替代作用，且「統一台灣時有大用」。

傅前哨此前於個人頭條號上分析，如果W5000是用於邊疆地區的軍用物資運輸，能極大降低軍隊的後勤補給成本；特別是在中印邊境地區，使用無人運輸機構建後勤補給網，遠比其他方式來得快捷。

他更提到，一旦大陸發起「統一行動」，解放軍在台灣島上所需要的後勤補給壓力，也可以由無人運輸機來構建。他聲稱，無人運輸機跨越台灣海峽運輸物資，不但能大幅度降低兩棲船隻的風險，也可以更快速的將物資直接運達交戰線後勤點。

▲▼白鯨航線W5000無人貨運飛機，搭載陸產AEP100渦槳發動機。（圖／翻攝央視新聞）

▲W5000搭載陸產AEP100渦槳發動機。（圖／翻攝央視新聞）

傅前哨稱，無人運輸機因為沒有飛行員，不會造成人員傷亡，而且運輸成本更低的特點，具有更為重要的戰略意義。一次運輸4噸，意味著補給彈藥的任務也能由運輸機執行。

W5000無人機尺寸與美國海軍的C-2艦載運輸機相當，最大起飛重量不到C-2一半，運載能力要比C-2多出500公斤，飛行速度也要更快，傅前哨說，這也意味著，如果大陸將這款無人機發展成艦載型號，就能為航母提供快速的後勤補給服務。

白鯨航線W5000於2024年10月18日在常州生產基地總裝下線，目前該機適航申請已獲中國民航局受理，首架機預計2026年下半年實現交付。

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