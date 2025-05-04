習近平7日訪俄見普丁　將出席勝利日閱兵

▲習近平與普丁關係良好，過去幾年多次會面。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外交部4日宣布，大陸國家主席習近平將於5月7日至10日訪問俄羅斯，出席在莫斯科舉行的紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典，並與俄羅斯總統普丁進行戰略溝通。

大陸外交部表示，習近平此次應邀對俄羅斯進行國事訪問期間，將同普丁就新形勢下中俄關係發展以及一系列國際和地區重大問題進行戰略溝通，「相信兩國元首達成的重要共識必將進一步深化中俄政治互信，豐富戰略協作內涵，促進各領域務實合作，給兩國人民帶來更多福祉，為國際社會貢獻更多穩定性和正能量。」

大陸外交部指出，今年是中國人民抗日戰爭、蘇聯偉大衛國戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，中俄兩國作為二戰亞洲和歐洲兩個主戰場，為贏得世界反法西斯戰爭勝利，挽救各自民族危亡和人類前途命運付出了巨大犧牲，作出了重大歷史貢獻。

大陸外交部強調，習近平和普丁已達成共識，將共同銘記歷史，緬懷先烈，弘揚正確二戰史觀，維護二戰勝利成果和戰後國際秩序，捍衛國際公平正義，「在這一特殊歷史節點，應邀出席在莫斯科舉行的紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80週年慶典是習近平主席此訪一項重要內容，也是中俄相互支持對方舉辦世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動的應有之義。」

大陸外交部說，今年還是聯合國成立80週年，中俄同為聯合國創始國和安理會常任理事國，在維護以聯合國為核心的國際體系方面肩負特殊重要責任。

大陸外交部還說，中俄雙方將進一步加強在聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊平台的密切協作，團結廣大全球南方，引領全球治理正確方向，旗幟鮮明反對單邊主義和霸凌行徑，攜手推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。