　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

習近平7日訪俄見普丁　將出席勝利日閱兵

▲▼中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲習近平與普丁關係良好，過去幾年多次會面。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外交部4日宣布，大陸國家主席習近平將於5月7日至10日訪問俄羅斯，出席在莫斯科舉行的紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典，並與俄羅斯總統普丁進行戰略溝通。

大陸外交部表示，習近平此次應邀對俄羅斯進行國事訪問期間，將同普丁就新形勢下中俄關係發展以及一系列國際和地區重大問題進行戰略溝通，「相信兩國元首達成的重要共識必將進一步深化中俄政治互信，豐富戰略協作內涵，促進各領域務實合作，給兩國人民帶來更多福祉，為國際社會貢獻更多穩定性和正能量。」

大陸外交部指出，今年是中國人民抗日戰爭、蘇聯偉大衛國戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，中俄兩國作為二戰亞洲和歐洲兩個主戰場，為贏得世界反法西斯戰爭勝利，挽救各自民族危亡和人類前途命運付出了巨大犧牲，作出了重大歷史貢獻。

▲▼ 中國國家主席習近平出訪俄羅斯。（圖／路透）

大陸外交部強調，習近平和普丁已達成共識，將共同銘記歷史，緬懷先烈，弘揚正確二戰史觀，維護二戰勝利成果和戰後國際秩序，捍衛國際公平正義，「在這一特殊歷史節點，應邀出席在莫斯科舉行的紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80週年慶典是習近平主席此訪一項重要內容，也是中俄相互支持對方舉辦世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動的應有之義。」

大陸外交部說，今年還是聯合國成立80週年，中俄同為聯合國創始國和安理會常任理事國，在維護以聯合國為核心的國際體系方面肩負特殊重要責任。

大陸外交部還說，中俄雙方將進一步加強在聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊平台的密切協作，團結廣大全球南方，引領全球治理正確方向，旗幟鮮明反對單邊主義和霸凌行徑，攜手推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。

▲▼習近平在俄烏開戰後，首度訪問莫斯科與普丁會面。（圖／路透）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 6157 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
去年喪父無法接駕！白沙屯媽今年「特地去安慰」　他跪地大哭
保一主任許泰山陳屍寢室　昨腰痛、請病假外出就醫
avantgardey的她「卸掉紅唇」變另一個人！　22萬人
中華郵政釋1113個職缺「錄取率近9%」　破千名碩博士搶考
中和某旅館命案！男突暴斃　女友回房驚嚇
七美臥牛灣珊瑚生了！海水染紅　媽祖生將大爆發

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

習近平7日訪俄見普丁　將出席勝利日閱兵

天兵媽把老公忘在高速公路　小孩狂喊「爸爸不見了」反被罵！

雲南「抹黑臉」狂歡節　上萬人參加「警察、狗狗也被抹」

貿易戰升溫　中國籲廠商提高本土車用晶片比例

香港金管局出手穩匯　近5年來首次大買美元

跟男友開房間　陸女手機「自連旅館WiFi」遭分手！

影／外國客狂買大喊「中國超便宜」　義大利漂亮妹子：想搬來北京

「天降貓咪」掉入麻辣火鍋！燙傷9名顧客「恐留下打工還債」

彭博︰中國悄對1.2兆元美國產品豁免關稅

福州汽車撞人2死多傷　警方通報：操作不當

王力宏演唱會踩空　唱一半「舞台突下降」

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

【超豪邁結緣品】大哥霸氣送整串香蕉　目擊者：人也太好

【惹錯人了！】陸男遊 #西班牙 遇 #搶匪 ！暴怒擒賊 #鎖喉 不鬆手

【不可以色色！】#黃金獵犬 咬住漂亮姐姐的裙子不放＞／／／＜

【虔誠小狗】粉衣狗狗混入香燈腳虔誠祈禱：請給我好多肉肉

【公主說的都對❤】李多慧被紛絲糾正中文萌喊：我是外國人

【媽祖相見歡】#白沙屯媽祖 北港見姐妹好開心　一路衝到底

「移爐主」風波！　張麗善今當面致歉主委緩頰：沒惡意啦

習近平7日訪俄見普丁　將出席勝利日閱兵

天兵媽把老公忘在高速公路　小孩狂喊「爸爸不見了」反被罵！

雲南「抹黑臉」狂歡節　上萬人參加「警察、狗狗也被抹」

貿易戰升溫　中國籲廠商提高本土車用晶片比例

香港金管局出手穩匯　近5年來首次大買美元

跟男友開房間　陸女手機「自連旅館WiFi」遭分手！

影／外國客狂買大喊「中國超便宜」　義大利漂亮妹子：想搬來北京

「天降貓咪」掉入麻辣火鍋！燙傷9名顧客「恐留下打工還債」

彭博︰中國悄對1.2兆元美國產品豁免關稅

福州汽車撞人2死多傷　警方通報：操作不當

南投縣餐旅房務人員培訓班　開放報名至5／14

努力多年！全台首本南勢阿美族語辭典發表　具系統性與實用性

被勇士點名是領航猿「神主牌」　兩屆MVP盧峻翔仍有不滿意之處

《吉伊卡哇袋著走》廣告太多網抱怨　官方承諾減少、修正BUG

台中第二市場旁車禍！賓士男商旅獨自喝4小時　酒駕追撞待轉車

車手超商內取贓款15萬　警「大外割」制伏！受害民眾獲5萬獎金

首批「萊豬」輸台！是澳洲冷凍豬腳　食藥署：符合規定

白沙屯最美一幕　長髮正妹拿夾子「彎腰撿垃圾」！千人讚爆

「棒球太難了」王勝偉41歲與陳鏞基同場開轟　18年回憶湧現

外交雜誌籲美國約束賴清德　外媒、作家：文章糟糕且重複中共論點

【虔誠小狗】粉衣狗狗混入香燈腳虔誠祈禱：請給我好多肉肉

大陸熱門新聞

天降貓咪掉入麻辣火鍋！燙傷9顧客

跟男友開房間　她手機「自連WiFi」遭分手

影／外國客瘋狂購物!大喊「中國超便宜」　

媽媽把老公忘高速公路　小孩提醒反被罵

奧運後首合體！全紅嬋、陳芋汐斷崖式奪冠

27歲正妹當「陪診師」月入42萬元

漫威只排第4！陸五一票房《水餃皇后》居冠

彭博︰中國悄對1.2兆元美國產品豁免關稅

裸絞搶匪拿回相機　攝影師：中國人不怕事

黃石公園嚴重車禍　中國公民5死8傷

雲南「抹黑臉」狂歡節　上萬人到場互抹

全球最大無人貨運機可飛2600公里　陸軍事專家稱「統一時有大用」

貿易戰升溫　中國籲廠商提高本土車用晶片比例

香港金管局出手穩匯　近5年來首次大買美元

更多熱門

相關新聞

澤倫斯基拒絕停火！　批評普丁作秀

澤倫斯基拒絕停火！　批評普丁作秀

俄羅斯總統普丁提議自8日起一連停火3日，紀念蘇聯及其盟友在二戰擊敗德國80周年，但對此，烏克蘭總統澤倫斯基3日表示，普丁此舉只是在作秀，因為短短2、3天根本無法針對戰爭終結訂出下一步計畫，拒絕俄方的停火提議，且無法保證出席閱兵活動的外國賓客安全。

金融時報：美議員要求SEC將25家中企下市

金融時報：美議員要求SEC將25家中企下市

才剛簽礦產協議　范斯：戰爭短期內難結束

才剛簽礦產協議　范斯：戰爭短期內難結束

俄黑海港市緊急狀態！　穀倉、公寓大火5傷

俄黑海港市緊急狀態！　穀倉、公寓大火5傷

川普生日大禮　美陸軍證實6月14日舉行閱兵

川普生日大禮　美陸軍證實6月14日舉行閱兵

關鍵字：

習近平俄羅斯普丁勝利日閱兵

讀者迴響

熱門新聞

天兵香燈腳闖喪家　網怒：大忌！

妹子樸素1穿搭！男友「逛街狂搭帳棚」痛到無法走

白沙屯媽沒固定路線「領頭車怎知開哪？」

即／桃園4人陳屍租屋處「遺體已腐壞」！

天降貓咪掉入麻辣火鍋！燙傷9顧客

即／深夜國道奪命！30歲男駕駛自撞慘死

報警9次遭無視　日20歲女大生慘死成白骨

54歲AV傳說回歸　F級身材如30歲

保時捷國道自撞「慘死駕駛」身分曝　警通知兒認屍

快訊／白沙屯媽祖「粉紅超跑」緊急大迴轉　直奔對面

今午後全台變天　「下最大」地區曝

驗完DNA還裝死！孩子的媽曝「超扯認領過程」

珠寶直播主告公益網紅AJ哥詐欺　警方回應了

河堤隨機性侵高中妹想滅口「勒到口鼻出血」

Joeman顏值又升級被問「做了什麼」

更多

最夯影音

更多

王力宏演唱會踩空　唱一半「舞台突下降」

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

【超豪邁結緣品】大哥霸氣送整串香蕉　目擊者：人也太好

【惹錯人了！】陸男遊 #西班牙 遇 #搶匪 ！暴怒擒賊 #鎖喉 不鬆手

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面