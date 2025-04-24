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同時抓1200個空中目標　海上雷達巨獸「瞭望1號」入列

▲▼中國最新排水量高達3萬噸的彈道跟蹤測量船「瞭望1號」，執行戰區警戒任務時可同時追蹤1200個空中目標。（圖／翻攝自大陸網站）

▲中國最新彈道跟蹤測量船「瞭望1號」。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

補強反導和高超生速武器防禦網路，大陸最新一艘排水量高達3萬噸的彈道跟蹤測量船「瞭望1號」傳出已正式交付使用。這艘新船艦甲板佈滿約8個不同大小的「球」使其最大探測半徑高達6000公里，執行戰區警戒任務時可同時追蹤1200個空中目標，可說是一艘可機動部署的海上雷達預警基地。

瞭望1號被中國視為伸向大洋的「電子之眼」，艦長度超過230米，型寬28米，滿載排水量約3萬噸，最大航速可達30節。甲板後部設有兩座巨型雙波段相控陣雷達塔，其中S波段陣列具備中遠距搜索能力，X波段陣列則擅長精細跟蹤與目標成像，配合數字波束成形和頻率捷變技術，具備強力的抗隱身和抗干擾能力。

知名軍事自媒體「軍武次位面」指出，瞭望1號的兩部雷達系統是採用「機械轉動+電子掃描」複合式模式，不僅實現360度全向掃描，其雷達面板還能在垂直方向±75度範圍內調整，使其對空域目標的覆蓋實現準「球形全包圍」。如此一來，瞭望1號可在單艦態勢下完成戰略級探測，目標最大探測半徑可達6000公里。

在執行戰區級警戒任務時，艦艇可同時追蹤1200個空中目標，並依托深度神經網絡算法在電磁干擾與大氣擾動環境中維持超過95%的識別準確率。簡單來說，瞭望1號不僅能看得遠、看得清，更能「看穿」複雜環境下的高超音速武器、彈道導彈與隱身目標。

文章強調，這艘「海上雷達巨艦」的問世讓中國具備與美軍「海基X波段雷達」相當甚至更強的海基預警能力，尤其在未來中段反導和高超聲速目標攔截作戰中，能夠提供關鍵的彈道估算數據、攻擊預測路徑，為各式火力系統提供決策支持。

▼ 美國F-35B匿蹤戰機。（圖／達志影像／newscom）

▲▼ 美國F-35B匿蹤戰機。（圖／達志影像／newscom）

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