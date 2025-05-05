考慮第3度延長TikTok禁令！　川普坦言：對它有「特別感情」

▲川普考慮第三次延長TikTok禁令寬限期。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近日透露，若中國字節跳動公司（ByteDance）未能在6月19日限期前完成剝離TikTok美國資產的交易，他考慮再次延長期限。

根據CNN報導，川普2日在佛州棕櫚灘海湖俱樂部（Mar-a-Lago）接受NBC節目《會晤新聞界》（Meet the Press）主持人維爾克（Kristen Welker）專訪，訪問內容定於4日在全美播出。

當訪問談及字節跳動的交易期限時，川普表示，「我希望這件事（TikTok分割出售）能夠辦成。」他坦言，自己對TikTok有特別的感情，因為這款App幫助他在2024年總統大選中成功吸引年輕選民支持，「TikTok真的很有意思，但它會受到保護。」

川普在專訪中強調，中國希望盡快達成協議，「因為145%的關稅對他們經濟造成了影響。」

川普也指出，不會為了逼中國上談判桌而撤銷關稅，但未來有可能作為一部分協議內容降低稅率，「到某個時候，我會降低關稅，不然根本沒辦法做生意，他們非常想要繼續跟美國做生意。」

川普自上任以來，已兩度暫緩國會通過的「保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法」（PAFACA，即俗稱不賣就禁），原定今年1月19日生效的禁令因他的決定延後，先是展延至4月初，後來又再延到6月19日。

根據先前談判內容，TikTok美國業務將分拆成一家新公司，由美國投資人持有多數股份並負責營運。不過，由於川普宣布對中國商品加徵關稅後，中國政府表態不會批准該交易，計畫因此停擺。

依據法律規定，若字節跳動未在期限內完成TikTok美國資產的剝離，TikTok將被迫停止在美國營運。

對於這項交易是否能依法進行，民主黨參議員提出質疑，認為川普並無法律依據延長期限，且原先討論中的交易內容未必符合法規要求。

熟知字節跳動的消息人士曾於上月指出，交易談判仍在進行中，但若要順利完成，必須先解決華府與北京之間的關稅爭端。