馬斯克「不後悔挺川」！領軍DOGE猛砍1600億：至少我沒中彈

▲川普與馬斯克聯手，大幅削減聯邦政府規模與開支。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）表示，他並不後悔支持總統川普，或者在政府效率部（DOGE）工作，因為有必要讓美國「達到更高的高度」。

《紐約郵報》報導，馬斯克即將離開DOGE，作為特殊政府雇員的日子也將告終。儘管他作為DOGE公眾代表，經歷了歷史性的削減與廣泛怒火，但這位科技巨頭，並不後悔自己待在川普政府的時光。

在3日播出的福斯專訪中，馬斯克被主持人拉拉·川普（Lara Trump）、也就是總統川普的媳婦詢問，對於他在DOGE的工作，或者對川普的支持，是否曾經感到後悔？

馬斯克回答「沒有」，「我認為，川普總統獲勝，對於確保美國保持偉大，並且讓我們達到更高的高度，是至關重要的」，否則「民主黨引進大量非法選民的運動將會成功」，而美國恐怕成為「我們永遠無法擺脫的一黨制國家」。

馬斯克直言，過去這一年並不無聊，甚至可以說是「多事之秋」。如果往好處想，至少他沒有像川普那樣中彈，「但我們也遇到有人對著特斯拉商店開槍，並且燒毀特斯拉的汽車。我真的沒料到會發生這種程度的暴力事件。」

馬斯克宣稱，針對他與他公司的負面反應，「在某種程度上無法避免」，但一部分源自於川普反對者發起的政治宣傳活動。馬斯克認為，這一切都是為了摧毀他的公眾形象，並且對他進行「人格暗殺」，不過這些憤怒也代表DOGE的工作很有效。

2024年11月大選前夕，馬斯克成為川普的堅定支持者，儘管他也曾是民主黨籍前總統歐巴馬的金主，但對於拜登「史上最激進左翼又瘋狂的政府」表達擔憂。隨著川普勝選，馬斯克也在新政府上任的第一天投入工作，但他削減成本的努力，卻在全國範圍引發反彈。

川普2.0在4月29日達到就職百日，DOGE也宣稱削減聯邦政府至少1600億美元的浪費、詐欺和濫用資金。該機構做出一系列重大且爭議性的削減，包括砍掉數億美元的「多元、公平與共融」（DEI）計畫合約，並且縮減聯邦政府員工規模。

