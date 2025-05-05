川普戲稱沒人聽過的國家！　「天空之國」恐遭斷93億援助

▲賴索托是南非的一個小王國，圖為工人在首都馬塞盧郊區年興紡織廠工作。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

美國總統川普日前提到非洲南部國家賴索托，以「沒聽過的國家」戲言引發爭議。美方最近更傳出關閉其在當地的援助單位「千禧挑戰公司」（Millennium Challenge Corporation, MCC），可能導致正推動中的3億美元合作計畫被迫終止。

賴索托有「天空之國」之稱，根據《Africa.com》2日的報導，MCC是美國專為支援賴索托設立的發展援助組織，但川普政府已要求其結束在當地的業務。該機構於2022年與賴索托簽署的「健康與園藝夥伴計畫」，總金額達3億美元（約新台幣93億元），如今也面臨提前喊停的命運。

儘管賴索托官方尚未正式宣布終止合作，但據流出的內部信件顯示，該計畫將於近期結束，通知已發送給工作人員與相關廠商。

這項援助方案原定在未來20年間，協助賴索托創造上萬個就業機會，促進約200萬人民的生活品質。協議中，賴方也承諾在計畫實施期間投入至少2230萬美元（約新台幣7.2億元）作為配合款。

千禧挑戰公司在賴索托的代理首長瑪爾瑪（Limpho Maema）對此表示，目前正與當地政府進行協商，若有確定結果，將對外統一說明。

報導進一步指出，若該專案未能如期推進，依據協定內容，賴索托須將所有尚未支出的資金返還給MCC。

▲川普政府已要求「千禧挑戰公司」結束在賴索托的業務。（圖／路透）



川普今年3月在國會演說中為其縮減對外援助政策辯護，並語出驚人地稱賴索托是一個「從未有人聽說過的國家」，此言引來賴索托外交部長姆波特喬內（Lejone Mpotjoane）強烈反彈，他表示此話令人感到震驚與羞辱，並批評川普此舉不符一國元首應有的格局與外交尊重。

賴索托國土總面積約為3萬平方公里，被南非完全包圍，是世界罕見的高海拔內陸國家，境內最低地點也在1400公尺以上，因此有「天空之國」之譽。

該國長年經濟困頓，與南非保持緊密貿易關係，同屬一個關稅體系。根據2023至2024年間的統計，賴索托約有49%人口生活在每日1.25美元的貧困線以下，愛滋病毒感染率更高達21.1%，為全球最嚴峻之一。