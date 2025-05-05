俄羅斯有實力結束戰爭　普丁：希望不必動用核武

▲普丁強調，俄羅斯有足夠的力量與資源將烏俄戰爭帶到合理結局。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）近日接受國營電視專訪時強調，俄羅斯有足夠的力量與資源，能將2022年開打的烏俄戰爭「帶到合理結局」，但也坦言希望不必動用核武，「希望永遠都不需要。」

根據CNN報導，普丁自2022年2月對烏克蘭發動全面入侵，開啟歐洲自二戰以來規模最大的地面戰爭，同時也成為冷戰結束後，莫斯科與西方國家間最嚴峻的對峙。

俄羅斯國營頻道近期推出紀錄片《俄羅斯、克里姆林宮、普丁、25年》（Russia, Kremlin, Putin, 25 years），回顧普丁過去25年的執政歷程。當被問及戰爭是否可能引發核武升級時，普丁語帶保留地說，「他們試圖激怒我們犯錯，但目前沒必要使用那些武器……我希望永遠都不需要。」

普丁接著強調，「我們有足夠的力量和手段，把2022年開始的事（俄烏戰爭），以符合俄羅斯期望的結果畫下句點。」

普丁則將這場戰爭定位為俄羅斯與西方關係的轉捩點，直指自1989年柏林圍牆倒塌後，西方持續羞辱俄國，擴張北約（NATO）並深入俄國勢力範圍。

對於核武可能性，美國前中情局局長伯恩斯（William Burns）也曾指出，2022年底的確存在俄方動用核武攻擊烏克蘭的風險，但遭莫斯科否認。