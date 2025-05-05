中年大叔見「正妹頭貼」暈船！務農積蓄62萬全被騙光　夢醒報警了

▲ 俏麗正妹裝可憐稱經商失敗欠債，張姓男子暈船遭詐騙。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、吳欣蓉／彰化報導

彰化一名張姓男子日前使用臉書交友，碰上一名外型俏麗的女子，本以為遇到真愛，沒想到卻落入愛情詐騙。女方自稱台灣人到新加坡做生意，但因欠債無法返台，因此向張男討要機票錢3萬元，後又稱生活困難向他求助，張男陸續共匯了62萬元給她，直到女子再要求匯款新台幣29萬，張男才驚覺有詐，連忙至芳苑分局大城分駐所報案，並逮捕了詐騙車手。

彰化這名張姓男子近日使用臉書結識一位名叫「雲淡風輕」的俏麗女子，女方要求加LINE，表示來自台灣桃園，到新加坡做生意，未料經商失敗積欠債務無法返台，但若張男出機票錢給她就能回台。陷入愛河的張男便不疑有他，立刻轉帳新台幣3萬給對方，隨後女方又稱需要生活費及金錢援助等謊言再騙取金錢，張男陸續將自己辛苦務農的存款匯出，共計達62萬，直到對方再度開口要求匯款29萬，張男這才從美夢中驚醒，察覺自己可能上當遭騙，連忙至芳苑分局大城分駐所報案。

大城分駐所警員卓鈺寧受理報案後，發現案情另有玄機，得知詐騙集團再次誆騙張男感情，立即與所長林裕軒成立專案小組，並與張男合作，假意要交付金錢給詐騙集團作為誘餌，再動員相關警力埋伏現場，便一舉逮捕一名90年次的王姓男車手。

▲詐騙集團的王姓車手落網。（圖／記者唐詠絮翻攝）

王嫌到案稱，在網路求職不清楚實際工作內容，只知道是公司指定要來收錢，交易完後就可收到報酬，遂依指示至指定地點收款。警方則從王嫌身上查扣偽造收據、識別證、工作機等相關犯罪證物，全案依涉嫌詐欺及洗錢防制法移送臺灣彰化地方檢察署偵辦。

芳苑分局長宋俊良分局長呼籲，新打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例」已上路，政府已提高詐欺刑度，已有許多車手遭重判案例，還得面對鉅額賠償，千萬別鋌而走險當車手，另警政署即(4/1)日起實施「百斬計畫獎五萬專案」，鼓勵大家從「被動防衛」轉變成「主動出擊」，經向警方檢舉成功，於拘提或逮捕移送後，即可獲頒新臺幣5萬元檢舉獎金，總計畫名額共100名，專案執行至獎金發完為止。