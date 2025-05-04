朱立倫拋罷綠連署列考核　基層憂「令不出黨中央」：機制沒公布

▲朱立倫上周下軍令，要求全台民代動員罷綠委「列入黨考核」。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨參與提議連署第一階段罷免案的地方黨部，幾乎全遭到檢調搜索，且多名重要黨工被羈押禁見，國民黨主席朱立倫上周下軍令，要求全黨而公職投入第二階段連署作業。據悉，其實黨中央4月上旬已分配責任額，只是成效不佳，此次恐怕也是令不出黨中央。地方感嘆，機制到底是什麼？具體的考核措施也沒發布，KPI的績效又要怎麼算？藍營民代則說，民眾要主動繳交連署書當然歡迎，但跨區協助連署則有難度，因為非自己選區，卻跑去爭連署書很複雜。

國民黨面對綠營發起的大罷免錯失先機，不僅罷免綠委連署進度、人數落後，更因為涉「幽靈連署」遭遭到檢調北中南抄家約談、羈押，寒蟬效應果然發酵，罷免綠委吳思瑤的領銜人張克晉無預警喊退，罷吳後續恐出現變數。國民黨中央於罷免戰一路處於被民進黨看扁的地位，從以罷制罷、公投、倒閣等方案中，雖然選擇全面轉熱戰，但彷如竹籃打水一場空，不僅中間選民無共鳴，連黨內也冷眼相待。

有藍委私下表示，朱立倫一月在中常會喊出「全面備戰以戰止戰」震天響，結果根本不了了之，並沒有像民進黨那樣積極介入，公投也是臨時拋出，從題目的設定到公民連署激不起任何選民熱情，加上中選會高機率不可能「配合」同一天投票，因此效果有限，如今死到臨頭，朱立倫才鎖定主軸為倒閣不如倒賴、圍總統救立委，找一個仇恨值高的攻擊標的，進而催出反罷免投票率。

就在當黨內以為在罷免戰要全面防守時，朱立倫上周又突然召開記者會，下令所有黨籍民代全面投入罷免綠委二階段連署，並將連署成果列入考核，藍營地方人士坦言相當驚訝，因為黨中央事前完全沒與地方溝通。據悉，黨中央早在4月初時已分配責任額，只是大家都有疑慮，多位議員詢問黨中央「有無獎懲機制」，卻只得到「會再討論」的回應，也由於沒有明確獎懲，當時民代們對「責任制」配合度不高。

地方人士透露，朱立倫此次公開宣達，可能是要向民進黨展現強硬態度，但核心問題仍沒有改變，當然對於黨中央號令，地方沒有理由不配合，只是具體的考核措施到底是什麼？要知道跨區協助連署不太容易，非自己選區跑去爭連署書其實很複雜，「進攻」有考核，那麼「防守」的成績有考核嗎？有些民代的選區沒罷綠委，但有罷藍委，過去這段時間以來，地方已投入反制罷藍委，現在突然又要跨區幫忙罷綠委，KPI的績效具體該怎麼算？黨中央若無明確機制，大家難免無所適從，最慘的結果就是「令不出黨中央」，因就算牽動2026提名又如何，「誰知道朱立倫會不會連任？」

對於國民黨目前舉步維艱，黨務人士則說，黨中央採取正面的鼓勵的方式，之後是否會有考核機制出爐，會再研議，但希望可以刺激連署、凝聚向心力。藍營人士也坦言，國民黨過去數月來一直苦於如何號召支持者，包括推動公投、帶隊衝北檢，甚至台北市長蔣萬安拋出倒閣說，到如今下軍令，要求全台民代、立委團結努力，協助罷綠選區第二階段連署，核心概念都是為了引起支持者關注。

該人士續指，426上凱道人數超乎預期，相當於為藍軍打了雞血，朱立倫必須打鐵趁熱，繼續擺出強硬態度，因為民進黨不可能對大罷免一仗收手，那麼在野也不能讓好不容易升起的火苗熄滅，進入三階投票後戰況將升高為朝野對決，藍白一致往罷賴方向進行，是明知不可為而為之的決定，除了給賴難堪，也是持續給支持者動力，不斷製造危機感，才能讓他們願意出門投下不同意票。