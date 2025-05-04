朱立倫拋罷綠連署列考核　基層憂「令不出黨中央」：機制沒公布

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／朱立倫拋罷綠連署列考核　基層憂令不出黨中央：沒有機制

▲▼國民黨台北市黨部第20屆第1次市委員、顧問臨時會議，黨主席朱立倫親臨會場為臨危受命接下台北市代理主委的台北市議會議長戴錫欽加油打氣。（圖／記者湯興漢攝）

▲朱立倫上周下軍令，要求全台民代動員罷綠委「列入黨考核」。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨參與提議連署第一階段罷免案的地方黨部，幾乎全遭到檢調搜索，且多名重要黨工被羈押禁見，國民黨主席朱立倫上周下軍令，要求全黨而公職投入第二階段連署作業。據悉，其實黨中央4月上旬已分配責任額，只是成效不佳，此次恐怕也是令不出黨中央。地方感嘆，機制到底是什麼？具體的考核措施也沒發布，KPI的績效又要怎麼算？藍營民代則說，民眾要主動繳交連署書當然歡迎，但跨區協助連署則有難度，因為非自己選區，卻跑去爭連署書很複雜。

國民黨面對綠營發起的大罷免錯失先機，不僅罷免綠委連署進度、人數落後，更因為涉「幽靈連署」遭遭到檢調北中南抄家約談、羈押，寒蟬效應果然發酵，罷免綠委吳思瑤的領銜人張克晉無預警喊退，罷吳後續恐出現變數。國民黨中央於罷免戰一路處於被民進黨看扁的地位，從以罷制罷、公投、倒閣等方案中，雖然選擇全面轉熱戰，但彷如竹籃打水一場空，不僅中間選民無共鳴，連黨內也冷眼相待。

有藍委私下表示，朱立倫一月在中常會喊出「全面備戰以戰止戰」震天響，結果根本不了了之，並沒有像民進黨那樣積極介入，公投也是臨時拋出，從題目的設定到公民連署激不起任何選民熱情，加上中選會高機率不可能「配合」同一天投票，因此效果有限，如今死到臨頭，朱立倫才鎖定主軸為倒閣不如倒賴、圍總統救立委，找一個仇恨值高的攻擊標的，進而催出反罷免投票率。

就在當黨內以為在罷免戰要全面防守時，朱立倫上周又突然召開記者會，下令所有黨籍民代全面投入罷免綠委二階段連署，並將連署成果列入考核，藍營地方人士坦言相當驚訝，因為黨中央事前完全沒與地方溝通。據悉，黨中央早在4月初時已分配責任額，只是大家都有疑慮，多位議員詢問黨中央「有無獎懲機制」，卻只得到「會再討論」的回應，也由於沒有明確獎懲，當時民代們對「責任制」配合度不高。

地方人士透露，朱立倫此次公開宣達，可能是要向民進黨展現強硬態度，但核心問題仍沒有改變，當然對於黨中央號令，地方沒有理由不配合，只是具體的考核措施到底是什麼？要知道跨區協助連署不太容易，非自己選區跑去爭連署書其實很複雜，「進攻」有考核，那麼「防守」的成績有考核嗎？有些民代的選區沒罷綠委，但有罷藍委，過去這段時間以來，地方已投入反制罷藍委，現在突然又要跨區幫忙罷綠委，KPI的績效具體該怎麼算？黨中央若無明確機制，大家難免無所適從，最慘的結果就是「令不出黨中央」，因就算牽動2026提名又如何，「誰知道朱立倫會不會連任？」

對於國民黨目前舉步維艱，黨務人士則說，黨中央採取正面的鼓勵的方式，之後是否會有考核機制出爐，會再研議，但希望可以刺激連署、凝聚向心力。藍營人士也坦言，國民黨過去數月來一直苦於如何號召支持者，包括推動公投、帶隊衝北檢，甚至台北市長蔣萬安拋出倒閣說，到如今下軍令，要求全台民代、立委團結努力，協助罷綠選區第二階段連署，核心概念都是為了引起支持者關注。

該人士續指，426上凱道人數超乎預期，相當於為藍軍打了雞血，朱立倫必須打鐵趁熱，繼續擺出強硬態度，因為民進黨不可能對大罷免一仗收手，那麼在野也不能讓好不容易升起的火苗熄滅，進入三階投票後戰況將升高為朝野對決，藍白一致往罷賴方向進行，是明知不可為而為之的決定，除了給賴難堪，也是持續給支持者動力，不斷製造危機感，才能讓他們願意出門投下不同意票。

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