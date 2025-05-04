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英14歲男孩大火中喪命！　14名兒童「涉過失殺人」遭逮捕

記者張方瑀／綜合報導

英國泰恩威爾郡（Tyne and Wear）一處工業園區驚傳大火奪命，14歲少年卡爾（Layton Carr）被發現陳屍在現場，警方已依涉嫌過失殺人指控，逮捕14名年僅11至14歲的青少年，目前正進行偵訊。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在費爾菲爾德工業園區（Fairfield Industrial Park），消防隊於3日晚間8時左右接獲通報，趕抵現場後迅速撲滅火勢。警方隔日凌晨發布協尋啟事，指萊頓於2日晚間7點左右在蓋茨黑德最後一次現身，隨後失聯。

不幸的是，警方證實工業園區內發現的遺體正是萊頓，他的家屬已獲知死訊。警方表示，現已逮捕11名男孩、3名女孩，年齡介於11到14歲，皆涉嫌過失殺人，目前被羈押在警局進行偵訊中。

當地居民透露，事故發生的工業園區荒廢多年，常成為小偷的目標，入口有鐵門與圍牆防護。案發後，警方加強巡邏，現場仍有警員駐守，一處廢棄建築已被封板，周圍散落碎玻璃與雜物。深夜時段，鑑識人員持續在封鎖線內蒐證拍照。

諾森布里亞警方（Northumbria Police）首席督察詹金斯（Detective Chief Inspector Louise Jenkins）指出，「這是一場極為悲痛的事件，一名少年不幸喪命。我們將持續全力支持萊頓的家人，也請外界給予隱私與空間。」

她強調，目前現場仍封鎖調查中。

警方透露，擁有棕色短髮、身高約168公分的萊頓髮最後一次出現時，戴著黑色Under Armour棒球帽、穿著深灰色Berghaus羽絨外套、黑色運動褲、灰色T恤和黑灰配色的Nike 95運動鞋，呼籲知情民眾提供線索，協助調查。

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