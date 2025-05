英14歲男孩大火中喪命！　14名兒童「涉過失殺人」遭逮捕

記者張方瑀/綜合報導

英國泰恩威爾郡(Tyne and Wear)一處工業園區驚傳大火奪命,14歲少年卡爾(Layton Carr)被發現陳屍在現場,警方已依涉嫌過失殺人指控,逮捕14名年僅11至14歲的青少年,目前正進行偵訊。

根據《每日郵報》報導,這起事件發生在費爾菲爾德工業園區(Fairfield Industrial Park),消防隊於3日晚間8時左右接獲通報,趕抵現場後迅速撲滅火勢。警方隔日凌晨發布協尋啟事,指萊頓於2日晚間7點左右在蓋茨黑德最後一次現身,隨後失聯。

不幸的是,警方證實工業園區內發現的遺體正是萊頓,他的家屬已獲知死訊。警方表示,現已逮捕11名男孩、3名女孩,年齡介於11到14歲,皆涉嫌過失殺人,目前被羈押在警局進行偵訊中。

Boy dies in fire as 14 kids are arrested over his death in 'tragic incident'https://t.co/UrBLYvAwip pic.twitter.com/v0FnlU0S8F