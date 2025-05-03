「七角戀」翻車釀情殺！　泰國寡婦遭前任捅8刀慘死

▲近日，泰國東部的春武里府發生一起駭人情殺案，一名51歲女子被嫉火中燒的前男友殺害後，警方發現被害人疑似還同時與多名男子保持著親密關係。（示意圖／翻攝pexels）

圖文／CTWANT

近日，泰國東部的春武里府發生一起駭人情殺案，一名51歲女子被回家的同居男友發現陳屍出租屋內，而殺害她的兇嫌疑似是女友的前男友，行兇後自捅10多刀企圖自殺，目前重傷送醫。警方調查後更發現，被害女子不僅曾有過一段婚姻，又疑似同時與6名男子交往，讓這起情殺案變得更加複雜。

綜合泰媒報導，這起凶案發生在4月29日，50歲男子桑亞（Sanya）在返回與同居的51歲女友穆伊（Muay Pimrod）合租的出租屋時，驚見女友倒臥在血泊中，已無生命跡象。而另一名50歲男子帕查拉（Pachara）同樣倒臥屋後，胸口有多處刀傷，奄奄一息。

報警後，當地警方初步研判，帕查拉疑似是穆伊的前男友，因不滿她與桑亞同居，嫉火中燒憤而持刀行兇，在穆伊胸口連刺8刀，導致她當場死亡。在穆伊死後，帕查拉也自捅10多刀企圖輕生殉情，但並未當場死亡，目前仍在醫院搶救。

而隨著調查深入，警方發現穆伊的感情生活異常複雜，她曾與一名叫孔克里特（Komkrit）的男子結婚，2人育有一子。不過在孔克里特身故後，她至少先後與6名男子保持著親密關係，其中包含：

1.桑亞：現任同居男友，宣稱與穆伊計畫在3年內結婚。

2.帕查拉：前男友，疑似在發現穆伊與桑亞同居後，因嫉妒而殺害穆伊。

3.萬（Wan）：自稱與穆伊在2023年結婚，但實際上2人並未正式登記，且萬每個月會給穆伊1.35萬泰銖（約新台幣1.25萬元）生活費，卻不知道穆伊與桑亞同居的消息。

4.納塔普（Natthaphum）：穆伊申請工作時，在資料上填寫的「丈夫」。

5.丹（Den）：在穆伊與桑亞同居時與她保持親密關係的另一名秘密情人，拒絕受訪。

6.凱（Kaew）：與穆伊剛交往5個月的新歡，宣稱若早知道帕查拉有威脅，會阻止這起悲劇發生。

7.孔克里特（Komkrit）：已故前夫，育有一子。

據了解，穆伊的兒子已將母親的遺體領回，要將她帶回家鄉安葬。而穆伊的男友們在得知真相後，全都拒絕出席她的喪禮。當地警方則表示，會等待帕查拉的傷勢好轉後，對他進行進一步的訊問，以釐清這起命案的真相。

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