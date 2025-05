巴菲特退休倒數！庫克曬合照致敬：他的智慧啟發無數人

▲庫克發文表示,能夠認識巴菲特,是他人生中莫大的榮幸之一。(圖/翻攝自X/Tim Cook)

記者詹雅婷/綜合報導

「股神」華倫・巴菲特(Warren Buffett)3日宣布年底退休,消息一出引發高度關注。對此,蘋果執行長庫克(Tim Cook)透過社群媒體發布他與巴菲特的合照,並稱無數人都受到巴菲特智慧啟迪,「能夠認識他,是我人生中最珍貴的經歷之一」。

巴菲特1965年接下當時瀕臨倒閉的新英格蘭紡織廠,並成立波克夏海瑟威公司(Berkshire Hathaway),在接下來的60年期間進行公司轉型,成為投資控股集團,事業版圖涵蓋產險、能源、鐵路、鞋業等,並在公司股價創新高、市值逼近1.2兆美元之際宣布退休,將交棒給現任副董事長阿貝爾(Greg Abel)。

在周六舉行的股東大會上,巴菲特也提到對蘋果公司的成功投資,稱庫克讓公司發大財,「我都有點不好意思說,庫克讓公司取得的收益,比我為公司賺的還多」。他指出,公司在2016年至2018年對蘋果投資350億美元,截至2023年底已經增值至1730億美元。

巴菲特還把庫克和蘋果創辦人賈伯斯(Steve Jobs)相比較,「我曾短暫認識賈伯斯,毫無疑問,他做到別人無法做到的事情,只有賈伯斯能創造出蘋果,但只有庫克才能把蘋果發展至今日的模樣」。

在巴菲特退休的消息曝光後,庫克也透過社群媒體發文致敬,並秀出兩人的合照,提到「巴菲特是獨一無二的,他的智慧啟發了無數人,包括我。能認識他,是我人生中最珍貴的經歷之一。現在波克夏由阿貝爾接棒,相信公司在他手中將繼續穩步前進」。

▼巴菲特退休消息曝光後,庫克在微博、社群平台X發文致敬。(圖/翻攝自微博)

There’s never been someone like Warren, and countless people, myself included, have been inspired by his wisdom. It’s been one of the great privileges of my life to know him. And there’s no question that Warren is leaving Berkshire in great hands with Greg. pic.twitter.com/7p5zXtq5hP