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巴菲特退休倒數！庫克曬合照致敬：他的智慧啟發無數人

▲▼ 。（圖／翻攝自X／Tim Cook）

▲庫克發文表示，能夠認識巴菲特，是他人生中莫大的榮幸之一。（圖／翻攝自X／Tim Cook）

記者詹雅婷／綜合報導

「股神」華倫・巴菲特（Warren Buffett）3日宣布年底退休，消息一出引發高度關注。對此，蘋果執行長庫克（Tim Cook）透過社群媒體發布他與巴菲特的合照，並稱無數人都受到巴菲特智慧啟迪，「能夠認識他，是我人生中最珍貴的經歷之一」。

巴菲特1965年接下當時瀕臨倒閉的新英格蘭紡織廠，並成立波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway），在接下來的60年期間進行公司轉型，成為投資控股集團，事業版圖涵蓋產險、能源、鐵路、鞋業等，並在公司股價創新高、市值逼近1.2兆美元之際宣布退休，將交棒給現任副董事長阿貝爾（Greg Abel）。

在周六舉行的股東大會上，巴菲特也提到對蘋果公司的成功投資，稱庫克讓公司發大財，「我都有點不好意思說，庫克讓公司取得的收益，比我為公司賺的還多」。他指出，公司在2016年至2018年對蘋果投資350億美元，截至2023年底已經增值至1730億美元。

巴菲特還把庫克和蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）相比較，「我曾短暫認識賈伯斯，毫無疑問，他做到別人無法做到的事情，只有賈伯斯能創造出蘋果，但只有庫克才能把蘋果發展至今日的模樣」。

在巴菲特退休的消息曝光後，庫克也透過社群媒體發文致敬，並秀出兩人的合照，提到「巴菲特是獨一無二的，他的智慧啟發了無數人，包括我。能認識他，是我人生中最珍貴的經歷之一。現在波克夏由阿貝爾接棒，相信公司在他手中將繼續穩步前進」。

▼巴菲特退休消息曝光後，庫克在微博、社群平台X發文致敬。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

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