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救人途中遭病患持刀「刺穿心臟」　美29歲救護員殉職

▲▼ 。（圖／達志影像／美聯社）

▲警方接獲有人在公路路肩遊蕩的報案，派員處理並呼叫醫療支援，沒想到救護員被攻擊 。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國密蘇里州一名29歲救護人員4月27日陪同護送一名女病人前往醫院時，遭到對方持刀攻擊胸口，刀刺穿心臟，緊急送醫不治。

福斯新聞、CBS新聞等報導，29歲救護人員霍夫曼（Graham Hoffman）是在堪薩斯市消防局擔任消防救護人員，當時警方接獲有人在公路路肩遊蕩的報案，派員處理並呼叫醫療支援，由霍夫曼陪同38歲女病患博瑟爾（Shanetta Bossell）搭乘救護車前往醫院，但在途中遭博瑟爾持刀攻擊。

事發後，霍夫曼搭檔立刻啟動緊急應變措施，警消人員立刻趕來，並把霍夫曼送至北堪薩斯市醫院搶救，但霍夫曼仍於數小時後宣告不治。

▲▼ 。（圖／達志影像／美聯社）

▲霍夫曼遭女子攻擊之後過世。（圖／達志影像／美聯社）

堪薩斯城市長盧卡斯（Quinton Lucas）表示，霍夫曼是在救人執勤期間失去性命，這讓人更加痛心，這種行為提醒社會大眾，救護人員每天都面臨危險，不只要對嫌犯追究責任，也要對體制系統之中任何疏失環節進行問責。

博瑟爾目前已遭到拘留，面臨一級謀殺罪與武裝犯罪等指控，保釋金100萬美元（約新台幣3083萬元）。一旦罪名成立，她最重可被判處無期徒刑。

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