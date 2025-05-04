台灣資安大聯盟日本IT大展亮相　駐日代表李逸洋到場力挺

▲台灣資安大聯盟（TWDDC）成員台灣資訊安全協會（TWISA）日前參與亞洲最具規模的ICT盛會「Japan IT Week 春季展」，以「CYBERSECURITY TEAM TAIWAN」主題設立台灣資安館。（圖／台灣資安大聯盟提供）



記者陶本和／台北報導

台灣資安大聯盟（TWDDC）成員台灣資訊安全協會（TWISA）日前參與亞洲最具規模的ICT盛會「Japan IT Week 春季展」，以「CYBERSECURITY TEAM TAIWAN」主題設立台灣資安館，集結9家台灣資安企業共同展出。值得注意的是，我駐日代表李逸洋也親自到場力挺。

李逸洋表示，台灣與日本同處亞太資安戰略重心，雙方皆為全球供應鏈重要一環，深化彼此合作，不僅能強化區域聯防，更可提升產業韌性與競爭力。

在此次展會上，台灣廠商包括：如梭世代、杜浦數位安全、關楗、奧義智慧、優內控、叡廷、眾至資訊、全景軟體、智慧資安等展出紅隊演練、APT防禦、晶片加密、PQC應用、端點防護與雲端安全等領域最新技術。

此外，代表團也拜會日本經濟產業省所屬「情報處理推進機構（IPA）」與伊藤忠科技解決方案公司（CTC），針對後量子密碼（PQC）與半導體設備資安標準（SEMI E187）等議題進行技術對話，強化雙邊標準對接與應用場域的合作潛力。在會展中，也同步發表台灣首部《PQC遷移指引》與產業應用實績，傳遞我國在資安前瞻技術的實力與積極投入。

▼台灣資安大聯盟（TWDDC）成員台灣資訊安全協會（TWISA）日前參與亞洲最具規模的ICT盛會「Japan IT Week 春季展」，以「CYBERSECURITY TEAM TAIWAN」主題設立台灣資安館。（圖／台灣資安大聯盟提供）

