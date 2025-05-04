美印太司令示警：中國對台軍演　從溫水煮青蛙變「快速沸騰」

▲解放軍軍演。（圖／視覺中國）



記者張靖榕／綜合報導

美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）警告，中國解放軍針對台灣的軍事演練愈加密集，整體軍事行動已從「溫水煮青蛙」演變為「快速沸騰」，使台海局勢風險劇升。他強調，美國目前仍有能力在衝突中擊敗中國，但隨著解放軍加速擴張，美方面臨挑戰與日俱增。

根據《金融時報》（Financial Times）1日報導，帕帕羅在美國亞利桑那州舉行的「塞多納論壇」（Sedona Forum）上指出，解放軍近年密集演練奪取台灣離島、封鎖本島與直接攻擊等多項軍事行動，速度與規模遠超過過去一年他所預期，「讓我夜不能寐」。

帕帕羅強調，美軍在水下作戰與太空領域仍保有關鍵優勢，但坦言在軍備生產速度方面落後中國。他指出，中國一年可建造2艘潛艦與6艘水面艦艇，美國同期間僅能分別生產1.4艘與1.8艘。

在帕帕羅發出警告之際，中國解放軍持續在台灣周邊擴大演訓。前任印太司令阿基里諾（John Aquilino）去年曾指中國正採取「溫水煮青蛙」式的軍事擴張策略。

帕帕羅也提到，今年2月解放軍軍艦不僅在澳洲東南海域進行實彈演訓，還首次繞行澳洲，展現其區域軍事活動正向外延伸。

談及與阿基里諾的交接時，帕帕羅透露，對方曾提醒他，在他3年任期內需做好可能因台灣而與中國發生軍事衝突的準備。

他最後援引美國歷史指出，美國社會雖常宣稱避免戰爭，但真正面臨利益與威脅時，歷來總是採取行動。他也重申，美方情報顯示，中國國家主席習近平要求解放軍在2027年前具備攻台能力，但這是「備戰期限」，並不代表當年必定開戰。是否動武，仍將取決於軍事準備、對台反制評估，以及盟國協防台灣的能力與意願。