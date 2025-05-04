美專家籲川普「管管台灣」以免踩北京紅線　害美國捲入戰爭

▲ 專家呼籲川普出手遏制賴清德。（圖／總統府提供）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美媒《外交政策》（Foreign Policy）雜誌1日刊登卡內基國際和平基金會資深研究員奇維斯（Christopher S. Chivvis）及魏特海姆（Stephen Wertheim）評論指出，台灣總統賴清德近期對中國的強硬立場恐怕加劇台海緊張，提升戰爭風險，呼籲美國總統川普應效仿前總統小布希，在適當時機出面遏制，避免美國捲入災難性衝突，維持區域穩定。

文章以「川普應出手管管台灣」為題寫道，2002年時任台灣總統陳水扁試圖推動台獨，小布希便出面遏止，且明確表態反對挑釁北京的作為，以防美國捲入戰爭，「如今台灣又有一位強硬的總統——賴清德」，認為川普政府「應該管管他」，以免賴清德誤判美方態度，「將美國捲入一場潛在的災難性戰爭」。

去年5月上任以來，賴清德多次採取行動維護台灣「主權獨立國家」地位，部分措施確實令人樂見且姍姍來遲，包括提高國防預算，推動民防訓練，提升台灣防禦能力也加強威懾力，其他舉動卻激怒北京且毫無益處。他將中國定義為「境外敵對勢力」，並提出17項反滲透因應策略等，引發北京強烈反應，包括大規模軍演模擬封鎖及攻擊台灣基礎設施。

文中分析，賴清德未正式提出台獨，因為此舉將跨越北京紅線，也不會得到台灣民眾支持，但他持續採取漸進式的「切香腸」策略。此舉雖可鞏固國內支持，卻使習近平採取軍事行動的風險大大提升，可能奪取外島、下令封鎖甚至全面入侵。

作者提到，有些人會反對對台施壓，認為中國應承擔脅迫台灣的責任，「但除非雙方都設法降溫，否則兩岸關係危險且不斷升級的走向就沒有可行的出路」。加強台灣防衛能力雖有其必要，但應更強調避免言語挑釁北京的重要性，而賴清德顯然看法不同，「只有美國有足夠影響力使他改變路線」。

文末建議，美中雙方可公開交換對台保證，例如美國表明不支持台灣單方面宣布獨立，中方則承諾不制定統一時程表並減少軍事施壓，令台灣人民鬆口氣，也有助約束賴清德。川普應明確表態，賴清德必須停止在台獨問題上挑戰底線，才能繼續獲得美國強力支持，反之若川普不採取措施維持和平，只能眼睜睜看著現狀繼續惡化至無可挽回的局面。