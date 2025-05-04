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白沙屯媽沒固定路線「領頭車怎知開哪？」　大票曝真相笑了

▲▼ 白沙屯拱天宮媽祖進香之旅，37小時抵達朝天宮。（圖／翻攝自北港朝天宮臉書）

▲白沙屯拱天宮媽祖進香之旅，37小時抵達朝天宮。（圖／翻攝自北港朝天宮臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

「粉紅超跑」苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香是年度宗教盛事，今年創下33萬信眾隨行紀錄。有網友在臉書發問，「有一件事我很好奇，就是媽祖神轎是無固定路線的，那頭旗車是怎麼知道他要開去哪一條路的？」話題引發討論，就有人直呼，「頭旗常被放生呀！可見你沒參與過。」

有網友在「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」社團發問，「媽祖神轎是無固定路線的，那頭旗車是怎麼知道要去哪一條路？」問題一丟出，立刻吸引不少「資深信眾」現身解惑，「頭旗常被放生啊」、「媽祖走媽祖的，頭旗走頭旗的，最後都會會合啦」、「選錯路的話，頭旗車只能硬著頭皮往前開，再繞去媽祖那邊前面會合。」

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不少人分享實戰經驗，像是「去年跟頭旗，今年只跟媽祖」、「我12年都沒猜對過路線」、「頭旗車昨天走61，媽祖走17，最後還是在台19會合」，還有人笑說，「頭旗車走的公里數常常是媽祖的2、3倍」、「有次甚至在元長看到頭旗，媽祖還在另一邊，GPS還得追！」「頭旗車就是超級機動組，永遠在修正方向中」、「信仰路上各自精彩，最後都會走到北港！」

事實上，進香行程沒有固定期程和路線，全按照白沙屯媽祖旨意，進香路徑也全由媽祖神轎指引，進香時程則憑擲筊。另外，媽祖神轎因覆蓋防雨的粉紅色帆布，也因此被稱為粉紅超跑。廟方就曾在2023年分享「粉紅超跑」的由來，「粉紅」指的是正是該塊粉紅色遮雨布，「超跑」則有進香行進速度敏捷的意思。

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