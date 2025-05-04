為什麼叫「粉紅超跑」？　進香路線全靠「這招」導航



▲白沙屯媽祖的神轎，為什麼叫做「粉紅超跑」。 （圖／楊登嵙提供）

圖文／CTWANT

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖每年徒步前往雲林北港朝天宮進香活動約有200年歷史，2025年近33萬信徒報名跟隨，5月1日23:25分登轎出發，展開10天9夜的徒步行程。其中，媽祖鑾轎因為轎頂覆蓋一層粉紅色薄帆布，有時行進非常快速，被信徒暱稱為「粉紅超跑」或是「粉紅法拉利」。

從白沙屯拱天宮出發，並跟隨媽祖，徒步往返雲林縣北港朝天宮，路程橫跨苗栗、台中、彰化、雲林4縣市，來回約400公里，最大的特色是沒有固定期程和路線，全按照媽祖旨意，進香路徑全由媽祖神轎指引，行徑飄忽不定，進香時程也憑擲筊而定，對信眾的體力和耐力都是一大考驗。在往年更有以每小時7公里的速度，30多小時就抵達北港的超速紀錄，再度挑戰急行軍的超級任務。這也是往年常常讓眾人跟不上媽祖速度的主因之一。

媽祖神轎的四周敷以刺繡的轎彩，通常有龍鳳、麒麟或花鳥圖案，轎前繡有「白沙屯拱天宮天上聖母」字樣。轎頂則有金色「繡球祥獅」雕刻，並覆蓋粉紅色帆布有防雨功效。白沙屯媽祖的神轎僅供進香時使用，平時則收藏起來，不作他用。神轎內部擺設相當簡單，除了端坐白沙屯媽祖與山邊媽祖之外，並無任何其他的法器或是裝飾。轎門前較低的紅色臺子為山邊媽祖的位置，神轎的中心為白沙屯媽祖的位置。

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為了因應進香長途跋涉的需求，白沙屯媽祖進香的神轎自古以來就是採用竹製藤編的轎身為主體，再搭配以白沙屯人所謂的「角仔竹」為轎桿，搭建而成輕便四人扛神轎。以竹子作為轎桿，重量較輕且機動性高，可以隨時因應各種路況或突發狀況。藤與竹的韌性與彈力可以緩衝行轎時的衝擊，除了輕便以外也兼具保護媽祖神像的功能。為了保護裡面的軟身媽祖，在神轎裡還加兩個橫式竹竿，用於幫媽祖固定及避震。

轎頂粉紅色帆布主要是萬一中途遇到下雨，可以將帆布放下遮雨，保護神轎，選用柔和的粉紅色凸顯媽祖慈悲心，回鑾間會把神轎粉紅色帆布放下，也是為了保護靈力不外漏及避免干擾，這樣的形式和顏色是自古傳承到現在。