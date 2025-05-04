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「燒疏文」亂折、亂丟惹怒香燈腳！張麗善辦公室：以前就會幫忙燒

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台）

▲張麗善燃燒疏文，引起信徒眾怒。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台）

記者施怡妏／綜合報導

白沙屯媽祖展開10天9夜的徒步進香，有網友指出，原本應由和尚誦經並燃燒疏文的儀式，今年卻由雲林縣長張麗善及其他政治人物代替，且疏文印有信眾資料，張麗善卻未展示便直接折疊塞入香爐，信眾直呼「今年報名的人虧大了！」對此，張麗善辦公室回應，其實她以前就會幫忙燒了。

有網友在Threads發文，張麗善等人不應代替和尚誦經，打亂了進香活動的傳統步驟，以往燃燒疏文儀式，都是由爐主輪流、和尚誦經，氣氛莊嚴又熱烈，每個環節各司其職，但今年張麗善、鍾東錦幾個政客輪番上陣狂燒，「燒得像丟垃圾，兩位爐主被晾在旁邊像路人，今年爐主真是倒楣」。

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還有人指出，張麗善打亂今年的步驟，原本應該要和尚唸經稟報的部分，都被張麗善用丟疏文處理掉，和尚也無法唸經，「又因為疏文太多，只有她一個人搶著燒，回程的時間又延誤了，好好一個進香活動，又被政客綁架我以後不追白沙屯了，除非退出政客」。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台）

且從直播畫面可以看到，疏文上印有信眾的資料，本應逐張展示後焚化，張麗善卻未展開，直接亂折丟進香爐。網友痛批，「一想到我的疏文如果有被她拿到這樣亂弄，又不是在燒垃圾，看得心裡很不舒服。怎麼全程的白沙屯媽祖都能看到她跑出來蹭」、「張麗善把這場神聖儀式當成她的個人秀，三十三萬人的疏文燒的不情不願，沒有心要做就別蹭，臉皮厚到極致。」

其他網友也留言罵，「還以為她在燒什麼垃圾一樣一直丟」、「一直都是老和尚在這位置燒疏文，今天你張麗善又把和尚弄走，演這場大戲」、「她都直接折起來硬塞進去，根本沒有攤開」、「直播聊天室應該有人罵她了吧，她根本是每年進香活動時，直播聊天室的被罵冠軍」、「我比較好奇為什麼她可以去燒疏文」。

不過也有網友緩頰，「其實她以前也會啦，不是這一次這樣，因為疏文太多了，必須要有人幫不然會搞太久，這個必須幫她講一下」。對此，張麗善辦公室也指出，其實張麗善以前就會幫忙燒了，不是今年才這樣

此外，在白沙屯媽祖登轎儀式中因鏡頭被擋，伸手輕推爐主的行為，引發網友激烈反應。張麗善2日在臉書道歉，「當時現場秩序繁忙，不認識爐主的身分，因此無意中造成不周，對此再度道歉」、「絕非有心，深表歉意，祈願媽祖慈悲庇佑，風調雨順、國泰民安」。

▼張麗善與爐主宋曉華會面。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 雲林縣長張麗善今(3)日上午與爐主宋曉華會面 。（圖／記者白珈陽翻攝）

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