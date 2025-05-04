發結緣麵包「非香燈腳公嬤」狂搶！他回看傻眼：袋子裝一大把

▲原PO看到這一幕相當無奈。（圖／翻攝自FB／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會）



記者鄺郁庭／綜合報導

「粉紅超跑」白沙屯媽祖1日展開10天9夜的徒步進香行程，吸引大批信眾一路隨行，沿路也有善心民眾發放結緣物。不過，有人卻遇到讓人搥心肝的狀況。一位網友表示，自己發放結緣麵包時，被一群不是香燈腳的阿公阿嬤圍搶，「糟蹋我的東西」，讓他相當無奈，「結緣不是劫緣」。

原PO在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」表示，發放結緣麵包跟大家結緣，這讓他感到很開心，但他整理照片時，看到一幕忍不住難過、生氣，「一群不是香燈腳的阿公阿嬤糟蹋我的東西。」該群阿公阿嬤不僅完全沒有排隊，還拿袋子「搶」麵包，拿著袋子抓一大把。

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他直嘆，「一種米養百種人，結緣不是劫緣。」也不禁喊話，「媽祖慈悲為懷，蹭吃蹭喝跟風的人一定不會被保佑，沿路上結緣風景很美，但真的有需要的人再拿。」

貼文引發議論，「真正的香燈腳不會拿一堆東西，這種比較像是旅行團一日遊的」、「那個拿紫色袋子的整把整把的放進袋子好恐怖」、「希望阿姨是因為人擠人，被派代表來拿給同行朋友分享的」、「真正的香燈腳都很珍惜媽祖婆給的東西，媽祖婆都有在看的」、「16年前我們只有2000-3000人而已，老香燈腳告訴我們，發放者完全不怕你拿的原因玄機，千萬不要無故多拿。背負他人業障，要考慮自己有沒有辦法承擔。」