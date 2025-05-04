白沙屯媽祖進香「天兵香燈腳」闖喪家開冰箱喝飲料　網怒：犯大忌

▲白沙屯媽祖遶境，「天兵香燈腳」竟闖喪家開冰箱喝飲料。（圖/翻攝自宗教爆報臉書）

網搜小組／趙蔡州報導

「粉紅超跑」白沙屯媽祖1日展開10天9夜的徒步進香行程，今年突破30萬信眾跟隨，活動熱度創新高。有網友投訴，進香團前進的過程中，疑似有香燈腳（跟隨進香團的信徒）錯把喪家設置的棚子當成點心站，逕自進入使用插頭充電、打開冰箱飲料喝，貼文一出立刻引發網友熱議。

網友在臉書粉絲團「宗教爆報」投稿表示，白沙屯媽祖近日進香的過程中，有香燈腳錯把喪家當成點心站，逕自進入開冰箱拿飲料喝，拔插頭改插自己的充電器，撲克牌未經同意開來玩，冷風扇也自己打開來吹，讓他直呼「香燈腳裡面也有老鼠屎」、「不要看到搭棚就以為是點心站」。

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文章曝光立刻引發網友熱議，有人說，「廟會活動的大禁忌，超扯、超扯」、「藍色帆布棚一看就知道了，眼光怎麼那麼差啦」、「幸好罐頭組，海尼根沒有拆起來喝」、「這比打架還扯，完全不尊重喪家」、「一定要抓出來，太惡劣了」、「好扯，感覺是故意的。

但也有網友，他當時也有經過那個棚子，覺得棚子確實很像點心站，也質疑網友是拿照片說故事，「那應該是喪家的親朋好友，別亂說話」。留言一出，隨即釣出喪家親友回應，表示「確定不是朋友，是香燈腳」，不久後喪家家屬也出面說「我不認識他們，我將靈堂門面蓋住，就是為了不要影響到香燈腳們」。