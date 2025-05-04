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賴苡任曾想找陳智菡當備位領銜人？　黃國昌未正面回應

▲▼民眾黨主席黃國昌參加母親節感謝活動，到三蘆發放康乃馨。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席黃國昌參加母親節感謝活動，到三蘆發放康乃馨。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／新北報導

民進黨立委吳思瑤罷免案領銜人張克晉退出領銜人身分，據《選罷法》規定，領銜人自行退出時，備補領銜人須經二分之一以上第一階段書面同意，才可更換領銜人，或放棄本次罷免案，重新連署。罷免吳思瑤團隊召集人賴苡任2日稱，自己想過任何可能性，包括重新連署罷免案，且找立院民眾黨團主任陳智菡當備位領銜人，但重啟爐灶太累了，「不要啦」。對此，民眾黨主席黃國昌今（4日）未正面回應，僅說士北有很多志工、民眾黨台北市議員黃瀞瑩收到連署書。

黃國昌4日上午到蘆洲保和宮發母親節康乃馨，會前接受媒體訪問。針對外傳張克晉退出領銜人後，賴苡任曾想找陳智菡當備位領銜人？黃國昌表示，其實某個程度上來講，可以說是台灣民主發展的悲哀，到底受到了什麼樣的壓力、打壓，甚至在整個司法偵訊過程中，是不是有遭受什麼樣的心理壓力不當對待，才會導致這樣狀況？

黃國昌提及，不過對於民眾黨而言，目前在士林北投有黃瀞瑩跟很多志工，大家都有收到非常多民眾希望罷免吳思瑤的連署書，但還是希望大家重新審視一件事情「孰以致之」，今天如果不是民進黨透過這樣方式撕裂台灣民主，也不會有這麼多人站出來反駁。

賴苡任2日於網路節目中談到張克晉退出領銜人一事，表示剩下的38天必須做兩件事情，第一件是將2054位第一階段連署提議人找出來，且拿到變更同意書，再以此向中選會變更領銜人，變更申請成原有的備位領銜人「詹先生」，第二件事情則是突破詹先生的心魔，因為可能會被民進黨壓迫。

被問到在找第一階段提議人同意變更領銜人時，能不能持續進行第二階段連署？賴苡任回應「可以」，但光是第二階段連署只剩下30幾天，壓力就很大了，還要再去找2000多位同意書，而這2000多位對象，則得從中選會要求他們留下的造冊影本中一一發信。而主持人建議一次寄4000多份同意書，賴苡任也直言「我們會這樣做」。

另外，賴苡任也提到，外界曾詢問要不要「另起爐灶」重新一個罷免案，但先告訴大家難處，第一是適用《選罷法》新制，第二是儘管自己可以當領銜人，但還是得再找一個備補領銜人，「這政治氛圍下誰敢？有啦！我講一個啦！我原本想找誰你知道嗎？陳智菡，民眾黨，本身又士林北投人。」但後來覺得不要，雖然知道有賣點，可是想想太累了，「不要啦！」

▲▼民眾黨主席黃國昌參加母親節感謝活動，到三蘆發放康乃馨。（圖／民眾黨提供）

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