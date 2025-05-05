傳改組「戰鬥內閣」迎罷免　黃國昌批：人民不需要「鬥雞政府」

▲民眾黨團召開「假精華液真灌水，人民拒當冤大頭」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

罷免國民黨立委第二階段連署持續送件，外傳總統賴清德將於5月20日後、罷免投票前進行內閣改組，行政院長卓榮泰不動，但改用論述強的閣員，轉型成「戰鬥型內閣」，迎戰7月後的罷免投票及立院補選。民眾黨主席黃國昌今（5日）痛批，人民需要的不是「鬥雞政府」，需要的是做實事政府，從這項標準來看，連卓榮泰都該知所進退。

據《中國時報》報導，5月20日後、罷免投票前，賴清德將進行內閣改組，卓榮泰不動，換血重點包括衛福部長邱泰源、經濟部長郭智輝、國防部長顧立雄、內政部長劉世芳、國發會主委劉鏡清，且為因應罷免及補選局面，朝「戰鬥型內閣」轉型。

立院民眾黨團5日上午召開「假精華液真灌水，人民拒當冤大頭」記者會，身兼黨團總召的黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿與會，並於會後接受媒體訪問。

針對外傳為預先準備罷免後補選，520後將進行內閣改組，轉型成「戰鬥型內閣」？黃國昌表示，自己再次提出非常誠懇的呼籲，「人民需要的不是『戰鬥型內閣』、『鬥雞政府』，換幾個會耍嘴皮子上來要幹嗎？繼續創造國內衝突對立、製造仇恨、跑來立院噴垃圾話嗎？這樣對解決問題有什麼幫助？」

黃國昌提及，人民需要可以聽進民意、做實事的政府，而不是一天到晚講幹話、不做事的政府，「從這項標準來看，我們不客氣的說，要換的又豈止是（經濟部長）郭智輝、（內政部長）劉世芳？卓榮泰自己都該知所進退」。

張啓楷也說，請賴清德以蒼生為念，多經濟、多民生、少政治、少戰鬥，內閣應改組成可以因應美國高關稅、足夠專業性的「財經內閣」，盼趕快組成強而有力的財經內閣，找來自企業界且被專家學者肯定的人選，例如行政院經濟發展委員會顧問朱敬一、和碩董事長童子賢等。