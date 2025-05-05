央行否認美方施壓新台幣升值　黃國昌：把台灣人民當笨蛋

▲黃國昌出席民眾黨團「假精華液真灌水，人民拒當冤大頭」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

面對美國對等關稅政策，行政院經貿辦日前宣布，在行政院副院長鄭麗君、經貿總談判代表楊珍妮率領下，已於美東時間5月1日結束在華府的首輪實體磋商；但同時不斷傳出，美方要求新台幣升值，今（5日）又再升逾1元，衝至29元。民眾黨主席黃國昌表示，新台幣幣值飆升，將對出口產業的業者造成劇烈負面衝擊，而政府支持且因應策略到底為何？只看到央行不斷否認美方施壓，「把台灣人民當笨蛋」。

針對台美完成首輪談判，同時新台幣持續升值，會不會擔憂台灣首輪談判利益？黃國昌表示，對於行政團隊率隊到美國進行談判一事，作為在野黨當然是給予最強烈支持，且願意當執政黨最強後盾。

不過黃國昌指出，他同時也要提醒民進黨政府，別忘了過去曾告訴全台人民，在重要經貿談判上，國會、公民社會應從事前到事中都能參與，到目前為止，民進黨完全忘了自己當初的主張，且這也是率隊代表台灣赴美談判的鄭麗君過去主張，「怎麼民進黨再一次換位子就換腦袋？」過去主張國會、公民社會都要能參與、監督、知情且表達意見，現在權力到手後就通通都不用，再次充分暴露出民進黨雙標性格。

黃國昌提及，民眾黨下鄉與產業進行座談時，特別多傳統產業對匯率狀況感到憂心，這跟中央銀行長期以來處理新台幣匯率上扮演的角色有很大關係，重點是即便在新台幣政策上有調整、重新檢討的必要，但短時間內順應美方壓力，出現這麼巨幅波動，「政府有沒有想過，對現在產業造成的衝擊是什麼？他們還活得下去嗎？」

黃國昌說，其他外部因素，包括生產產本都不用動，光是這段時間新台幣幣值飆升，就對這些出口產業造成巨幅影響，包括本來還存在的利益空間，現在完全被匯率吃得乾乾淨淨、賠錢在賣，而面對目前業者遭受的劇烈負面衝擊，政府到底提出什麼支持因應策略？

黃國昌批評，有看到央行不斷出來否認美方施壓、要求新台幣升值，但央行說詞讓大家看傻了眼，國際媒體都已經在大幅報導，結果央行還在否認，「真的是把台灣人民當笨蛋」。