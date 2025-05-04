找陳智菡當「罷瑤」領銜人？　藍罷團：吳思瑤開啟大造謠時代

▲罷免吳思瑤召集人賴苡任。（圖／地動刪瑤提供）

記者鄭佩玟／台北報導

罷免民進黨立委吳思瑤團隊「地動刪瑤」領銜人張克晉日前宣布退出，而「地動刪瑤」召集人賴苡日前則透露曾想過重啟罷免案，自己當領銜人、並找民眾黨立院黨團主任陳智菡當備位領銜人，但最後打消念頭，不過親綠粉專依舊大作文章。賴苡任今（4日）於臉書痛批吳思瑤開啟了大造謠時代，台灣政治完全崩壞。

張克晉日前宣布退出「地動刪瑤」領銜人身分，而根據《選罷法》規定，當領銜人自行退出時，備補領銜人須經2分之1以上第一階段書面同意才可遞補，或需放棄本次罷免案，重新進行連署。賴苡任日前對此表示，在二階連署剩下的38天中，他們必須做兩件事，首先要從4108位第一階段連署提議人中，找出一半的人簽下變更同意書，接著是要說服原有的備位領銜人「詹先生」願意遞補成為領銜人，再向中選會提出變更申請。更傳出賴有意找民眾黨立院黨團主任陳智菡當備位領銜人，引發熱議。

臉書粉專「公關人」則寫下「賴苡任．安迪．TAPEMAN．可能不笨但壞，稍早表示：希望找陳智菡接棒擔任罷瑤領銜人。」賴苡任稍早透過臉書發文痛批，「現在造謠都這麼直接公開了！？看來一開始我說的沒錯，吳思瑤開啟了大造謠時代，台灣的政治輿論環境，完全崩壞。」

針對賴苡任曾想找她擔任重啟罷免案後的備位領銜人，陳智菡今日也回應，在地選民非常急切，甚至可以說是熱烈的想要罷免吳思瑤，且據她了解「地動刪瑤」原本就有一位詹姓的備補領銜人，罷團也正準備讓他依法遞補。她強調，「絕對不要讓民主引擎熄火，大家繼續分工合作，淘汰不適任立委吳思瑤。」