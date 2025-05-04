跟進國民黨拚罷免設KPI？　黃國昌：關鍵時刻號召支持者守護民主

▲民眾黨主席黃國昌參加母親節感謝活動，到三蘆發放康乃馨。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／新北報導

國民黨主席朱立倫下令所有黨籍民代全面投入罷免綠委第二階段連署，並將連署成果納入KPI考核。被問到民眾黨會不會也跟進，要求黨內民代幫忙？民眾黨主席黃國昌今（4日）回應，在重要關鍵時刻，民眾黨一定會號召所有支持者，一起捍衛、守護台灣民主。

黃國昌4日上午到蘆洲保和宮發母親節康乃馨，會前接受媒體訪問。針對在大罷免部分，朱立倫對藍營民代設KPI考核，民眾黨會不會也跟進，要求黨內民代幫忙？黃國昌表示，對於這種造成台灣社會衝突、分裂，甚至是導致人民彼此間更深且不必要的政治對立，要負最重責任的還是民進黨。

黃國昌提及，對於民眾黨而言，針對民進黨想再走回一黨專制獨裁老路，是絕對不會坐視不理，「在重要關鍵時刻，我們一定會號召所有支持者，大家一起捍衛守護台灣民主」。

另外，關於罷免新竹市長高虹安團體宣布二階連署達標且送件，未來民眾黨會不會協助高虹安？黃國昌指出，「其實不意外啦！」因為民進黨在立院黨團總召柯建銘的帶領下，從去年就開始搞這件事情了，不是嗎？搞到現在說今天要送罷免連署書，「我們一點都不意外啊！」

黃國昌說，重點還是希望身兼民進黨主席的總統賴清德，能真正以台灣為念、以蒼生為念，因為回顧過去這段時間中，其實百工百業都受到很大的衝擊，而台灣人都很善良，大家心裡想的是「過好日子」，所以他再度懇切地希望賴清德能發揮領導人高度，制止這種繼續造成台灣社會分裂的大罷免行動，「因為老實講，真的帶給台灣太大傷害」。