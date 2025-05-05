民眾黨批「綠能套利詐騙」　聯合再生離職主管遭控洩密不起訴

▲立委黃國昌(左起)、陳琬惠曾公開質疑聯合再生轉售光電土地套利，聯合再生懷疑員工洩密。（資料照／民眾黨提供）

記者劉昌松／台北報導

台灣民眾黨在前年多次公開質疑聯合再生能源公司，藉由綠能招牌轉售光電土地套利，聯合再生蒐集民眾黨記者會公布的契約密件、會議錄音和餐敘紀錄等資料，懷疑是由經手案件的前開發處長鄭宇珊提供，控告鄭宇珊涉嫌違反《營業秘密法》，台北地檢署認為，無法證明民眾黨握有資料來自鄭宇珊，5日處分不起訴。

民眾黨立委黃國昌、陳琬惠在2023年12月間舉行3次記者會，質疑聯合再生打著「綠能國家隊」的招牌，2021年2月取得彰濱工業區崙尾東區土地，結果不到1年就違反契約將全部持股授予「台灣和暄綠能」，套利高達2.63億；民眾黨提出照片指出，在政委張景森牽線下，聯合再生董事長洪傳獻與潘孟安數度宴飲密會，商討不追究違反行政契約，並保送潘孟安親信鄭文華高薪職位，年薪近300萬元。

聯合再生看了民眾黨幾場記者會公布的資料，發現裡面包含投標彰濱土地計畫書、公司與台灣和暄綠能的買賣契約、公司內部錄音等，都屬於公司營業秘密，資料上還有保密字樣，加上幾場餐敘的出席名單與通知郵件，都有曾任聯合再生系統開發處處長鄭宇珊的名字，聯合再生綜合判斷懷疑，經手過這些資料的鄭宇珊涉嫌洩密。

鄭宇珊辯稱，她本來在昱晶能源公司工作，因公司合併後，轉任聯合再生，負責太陽能電廠系統開發，有處理彰濱土地投標案以及與台灣和暄綠能的買賣契約，但她在2022年9月12日離職時，沒有把這些資料帶走，也沒有公司內部任何錄音，因為公司不准。

檢察官調查認為，鄭宇珊離職時，已經將相關秘密資料繳回公司，由其他員工接手保管，聯合再生沒有證據證明鄭宇珊竊取資料，也無法排除其他員工洩密的可能性，不能只以鄭宇珊曾參與會議或晚宴餐會，就認為鄭宇珊涉嫌違反《營業秘密法》，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴鄭宇珊。