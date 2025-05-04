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驗完DNA還裝死！私生子生母曝「超扯認領過程」：只能提告

▲▼律師呂秋遠。（圖／翻攝網站／宇達經貿法律事務所）

▲律師呂秋遠。（圖／翻攝網站／宇達經貿法律事務所）

記者施怡妏／綜合報導

知名網紅律師呂秋遠捲入私生子風波，人設崩塌，事件持續延燒，生母林女近日再度發文，細述整個認領過程，拿到DNA報告後，以為很快就能完成認領，但呂秋遠卻裝死不願面對，她只好訴諸法律。

林女在臉書發布第9篇文章「撤告」，孩子問「媽媽，為什麼我沒有爸爸？」大概是每位單親媽媽的惡夢。她指出，法院判決有很多功能，定紛止爭是其一，逼迫不負責任的爸爸認領骨肉是其二。

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她提到，收到DNA報告後，天真地認為呂秋遠會快速認領孩子，然而三個月過去，對方始終沒有行動，逼迫她選擇法律途徑要求認領。

法官確認呂秋遠完成認領程序後，詢問林女是否撤告，她堅持不撤告，寶寶已經1歲了，指控呂秋遠未曾探視、未曾負擔扶養責任，曾要求法官將審判列為不公開；但被法官拒絕，依照規定，非個人意願可決定。

林女感慨，「孩子，媽媽有努力過了，媽媽有幫你上法院找9億網紅爸爸了，過程法官阿姨都幫你寫下來了」。

根據判決書，原告女子主張，她與呂秋遠在2023年間交往並發生關係，隨後產下一子。兩人曾帶孩子到台大醫院做親子鑑定，結果顯示呂秋遠確實是生父，但他遲遲不願辦理認領手續，女方只好告上法院。法院調查發現，呂秋遠已在去年12月23日完成認領登記，新北市戶政事務所也出具相關證明，證明他已承認父子關係。

法官認為，既然呂秋遠已主動認領，女方的提告就失去意義，訴訟毫無實益，最終法院以「欠缺權利保護必要」為由，直接判決駁回。此案仍可上訴。

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