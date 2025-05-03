新北校長領跑！龜山國小畢業生勇闖11公里　親師生衝線感動瞬間

▲新北最熱血畢業禮！龜山國小校長帶隊完賽11公里，終點擁抱成最美風景。（圖／新北市龜山國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市新店區龜山國小於今（3日）辦理一場別具意義的畢業生挑戰活動！校長陳紹賓與學校團隊及家長們，帶領全體六年級畢業生，一同參與備受矚目的2025台北星光馬拉松11公里賽事。這項路跑活動不僅是學生們小學階段的體能挑戰，更著重於透過相互陪伴，共同克服困難的學習過程，促進他們的正向社會情緒發展，成為身心健康的未來公民。

活動核心理念在於讓孩子們在自我挑戰的過程中學習面對壓力、建立自信，並透過同儕間的鼓勵與扶持，培養同理心、合作精神與責任感等重要的社會情緒能力。校長陳紹賓強調，「我們希望透過彼此親師生的共同陪伴與準備，一起挑戰馬拉松，不僅要讓孩子們看到正式的馬拉松賽事有這麼多人參與，建立終身運動的健康素養，也讓孩子們在真實的情境中，學習到堅持、互助與關懷，這些經驗將成為他們未來人際互動及社會適應的重要基石。」

▲龜山國小校長陳紹賓（紅褲）與學校團隊及家長們，帶領全體六年級畢業生做暖身操。

為了讓學生們能順利完成挑戰並從中學習，龜山國小團隊在過去幾個月，不僅由體育授課教師戴彰佑主任及導師黃亭涵老師規劃了體能訓練課程，輔導室曾瓊瑤主任更是召集了專輔教師、駐區心理師及社工師，一起規劃了融入社會情緒學習元素的團體輔導活動，例如小組合作遊戲、分享挑戰經驗等。六年級的孩子們也積極投入練習，本來不喜歡運動的女生們，也開始在操場上揮灑青春的汗水，彼此相互加油鼓勵；而本來只會一路往前衝的男生們，也學會觀察自己的身體，調整自己的速度，與自己來場男子漢的對決。

全班第一名完賽的學生李明陽表示，這次的路跑有校長一直陪在我身旁，給我鼓勵，還會針對我的身體狀況指導我呼吸的技巧，讓我更加了解自己的身體，最後終於完成了原本認為很困難的11公里挑戰，感謝校長與大家的陪伴與支持，看到自己手中的獎牌，我相信只要能堅持到底，一定有成功的機會。

六年級簡昱祥表示：「一開始跑得很快，但後來腿好痠、好累，差點想放棄！可是想到校長、老師、阿嬤和同學都在終點等我，我咬牙撐住了。原來，我可以完成不可能任務！」

六年級張沛昕表示：「這是第一次和同學一起路跑，而且是晚上跑步，感覺很不一樣耶！晚上涼涼的風吹過臉龐很舒服，而且沿著河邊看到閃亮的跑馬燈、圓山大飯店，還有101大樓！！跑到比較累的時候，旁邊跑步的叔叔阿姨也鼓勵我為我加油，我打起精神告訴自己，一定可以完成的！在終點拿到獎牌後，一切疲累都值得了！」

六年級李游彩希表示：「這次馬拉松對我們來說是個大挑戰，為了這個比賽，在比賽前二個月，我們班早自習都練習跑步。晚上的河濱公園好多人，氣氛很熱鬧。雖然跑到一半的時候覺得有點累，但是想到跟同學們一起努力，我就堅持下去了。跑過終點時，心裡有種說不出的成就感，感覺自己好棒！」

2025台北星光馬拉松於5月3日傍晚在璀璨星光下展開，龜山國小的親師生以堅定的步伐及屬於自己的配速，一起完成了這場特別的挑戰活動，畢業生展現了他們的體能與社會情緒的成長，龜山團隊相信這群充滿活力健康與愛己愛人的畢業生，在未來人生的星光跑道上，一樣會綻放出獨特的光芒。