五月浪漫桐花雪！新北土城三大秘境公開　搭公車就能賞花雨

▲桐花掉落鋪成一條白色花毯。（圖／新北市景觀處提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

每年榖雨前後，正是油桐花綻放的絕美時刻。四、五月間，當桐花在枝頭盛開，土城山頭彷彿覆上一層輕盈白雪，花落如雨，帶來一場春日限定的浪漫雪景。新北市政府綠美化環境景觀處精選土城三大賞桐熱點，邀請民眾走進山林，捕捉最詩意的春日畫面。

首推「土城桐花公園」，從永寧捷運站搭乘公車即可輕鬆抵達。公園位於天上山半山腰，占地7公頃，遍植百餘株廣東油桐。木棧道串聯觀景平台、涼亭與三角吊橋，置身其中，不僅可近距離欣賞盛開的桐花，更能遠眺整座城市，享受森林系的療癒時光。「承天禪寺步道」則是結合身心靈沉澱的賞花秘境。3.7公里的山徑兩旁桐花點點，步道終點即是莊嚴清幽的承天禪寺，適合在花雨飄落間，放慢腳步、感受自然與心靈的共鳴。

▲桐花季來臨，賞花民眾用掉落的桐花排成愛心，應景又浪漫。

最後不能錯過的是「太極嶺步道」。位於冷水坑休閒公園內的太極嶺，不僅是櫻花秘境，也因鄰近桐花盛地，每年春末吸引許多在地居民與攝影愛好者前來朝聖。由捷運土城站出發，搭台北客運570公車線抵達山中湖站，再步行即可踏入這片桐花織就的靜謐天地，不過需要特別注意570公車僅於假日行駛，利用大眾交通工具的朋友們儘量安排假日來訪。

景觀處長林俊德表示，桐花花期會被氣候左右，目前土城桐花預計5月上旬盛開，另外還有兩個超推的賞花方式提供給大家，一是走進林蔭步道，抬頭就能看到整片樹梢開滿白花，超療癒。二是等風吹起，桐花飄飄落地，像地上鋪了白色花毯，美到不行！想看最美花景記得先查一下最新花況，歡迎大家按讚追蹤FB「賞花快報」，掌握最新花況訊息！

▲走在土城桐花公園木棧道上，抬頭欣賞桐花綻放，捕捉最詩意的春日畫面。