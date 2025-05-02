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春賞荷正當時！新北新海濕地粉嫩花海　淨化水質兼打卡

▲新海濕地粉嫩花海 淨化水質兼打卡。（圖／新北市高灘處提供）

▲粉嫩嬌豔的荷花與翠綠荷葉相互映襯。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春暖花開，萬物復甦，位於新北市板橋新月橋下的新海二期人工濕地今年首波荷花盛開。粉嫩嬌豔的荷花與翠綠荷葉相互映襯，出淤泥而不染，在春日陽光及雨珠點綴下，呈現出清新脫俗的自然美景，吸引許多民眾前來賞荷、拍照打卡。

新北市高灘處長黃裕斌指出，新海濕地屬於大漢溪人工濕地之一，主要功能為水質淨化與生態棲地復育。荷花作為水生植物，不僅有觀賞價值，其根系能吸附與分解水中污染物，對提升水質具有重要意義。

▲新海濕地粉嫩花海 淨化水質兼打卡。（圖／新北市高灘處提供）

▲新月橋下的新海二期人工濕地今年首波荷花盛開。

住在板橋市區，喜愛攝影的黃小姐表示，一般荷花開花的季節約在夏季6至9月，新海濕地的荷花在春天時期就會提早綻放，每年都會前來取景。新海濕地荷花可取景新月橋，最喜歡拍照荷花的時段是清早與傍晚，搭配晨曦或黃昏的雲彩，隨意就可拍出令人感動的畫面。

黃裕斌補充，目前荷花主要集中於新海二、三期人工濕地，花期預計可持續至六月。一般民眾可在天氣晴朗的上午9點至11點間前往，此時光線柔和、色彩飽和，同樣是最佳賞花與攝影時段，若遇春雨時分，水珠停留於荷葉上，攝影畫面更別具詩意。

若您想更進一步了解大漢溪人工濕地的故事，歡迎洽詢位於華江橋下的大漢溪濕地生態廊道導覽中心，可提供預約導覽服務，讓大朋友、小朋友賞景遊憩之餘，更可深入了解人工濕地之多項功能，增進環境保育知識。

▲新海濕地粉嫩花海 淨化水質兼打卡。（圖／新北市高灘處提供）

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