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全台最長！淡水9座「五彩南瓜隧道」今開放　400公尺秘境免費拍

▲全台最長！淡水9座「五彩南瓜隧道」今開放。（圖／新北市農業局提供）

▲全台最長南瓜隧道限時開放。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年5至6月為新北市淡水區南瓜產季，新北市農業局與淡水區農會合作輔導農友精進種植技術，並推廣棚架式栽培栗子南瓜以降低病蟲害、增加產量，其中有「屯山阿嬤」稱號的農友謝簡素透過棚架式栽培，種出結實纍纍、色彩繽紛的栗子南瓜，並將棚架打造成9座「南瓜隧道」，總長超過400公尺為全台最長，5種顏色的南瓜隧道成為淡水熱門景點，今日起至5月底開放免費參觀，今年淡水區農會也與周遭農場合作增加5處小型南瓜隧道，歡迎大家前來打卡拍美照。

屯山阿嬤打造的的南瓜隧道位於淡水區屯山里淡金路五段十號橋旁的農田，可在淡水捷運站搭乘公車至灰瑤子站或屯山國小站下車再步行前往，今年從5月3日開放至5月底。南瓜隧道一共9座，總長超過400公尺，隧道內種植綠色「黑海」品種南瓜為主，搭配橘紅色「東昇」、灰色「瑞福」、磚紅色「春娘」及白色「李白」等超過5種顏色、10個品種的南瓜，也有南瓜牆可以拍美照，讓遊客置身於繽紛色彩的秘境中，現場也有新鮮現採的栗子南瓜讓遊客購買，欣賞完美景還能將健康帶回家與親友分享，切勿錯過。

▲全台最長！淡水9座「五彩南瓜隧道」今開放。（圖／新北市農業局提供）

▲南瓜隧道為淡水熱門景點，今日起至5月底開放免費參觀。

務農超過50年的謝簡素表示，每年種植南瓜以及維護隧道十分不容易，但看到南瓜隧道如此受歡迎，就覺得辛苦都是值得的，非常有成就感。謝簡素也表示歡迎大家於南瓜產季多來淡水看美景、吃南瓜，希望前來的遊客珍惜這期間限定的美景，不要隨意採摘瓜果及枝條，將美好景色留給每一位民眾。

淡水區農會總幹事高忠表示，淡水南瓜產季即將來臨，農會輔導農友以棚架方式種植栗子南瓜，可以促進園區通風、減少病蟲害且採收方便，打造漂亮的南瓜隧道供民眾打卡拍照，今年除了屯山阿嬤的隧道外，農會也與牛埔有機農場、阿三哥農莊、樹林口農場、盧銘炎農場以及陳信助農場合作打造5處小型南瓜隧道，農場內除了隧道外還提供優質食農教育活動以及新鮮南瓜，歡迎民眾提前預約前往農場看南瓜、買南瓜。南瓜季來臨，超市及2處智慧販賣機市集也持續販售南瓜及相關商品，目前超市內各項南瓜系列商品都有優惠，最低可享8折優惠，歡迎民眾多加選購，同時邀請在地餐飲業者加入栗子南瓜製作料理，一起推廣優質南瓜，歡迎餐飲業者與農會聯繫。

新北市農業局長諶錫輝表示，淡水栗子南瓜產季將開始，歡迎民眾把握產季期間多來淡水走走，欣賞南瓜隧道的同時也能向淡水農會採購南瓜，將健康帶回家，新北市政府會持續秉持新北市做大事推動「農業健康市/式」理念，協助新北各區農會推廣當季的在地農產，鼓勵地產地消、減少食物里程。

▲全台最長！淡水9座「五彩南瓜隧道」今開放。（圖／新北市農業局提供）

▲南瓜隧道有5種顏色、10個品種的南瓜。

▲全台最長！淡水9座「五彩南瓜隧道」今開放。（圖／新北市農業局提供）

▲淡水區農會也與周遭農場合作增加5處小型南瓜隧道，歡迎大家前來打卡拍美照。

▲全台最長！淡水9座「五彩南瓜隧道」今開放。（圖／新北市農業局提供）

▲南瓜系列商品都有優惠，最低可享8折優惠。

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