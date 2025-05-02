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「2025府中醉夏趴」盛大登場　侯友宜邀市民享受微醺夏夜

▲「府中醉夏趴」開跑！推集章換酒、新北幣優惠。（圖／新北市經發局提供）

▲侯友宜歡迎大家來府中享受微醺夏夜，也提醒注意開車不喝酒等規定。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北首度舉辦「2025府中醉夏趴」今（2日）於板橋府中廣場盛大開幕，新北市長侯友宜與搖擺舞團Swing Taiwan熱情共舞，歡迎大家即日起至5月18日連續3周五、六、日，乘著夏日微風來到府中廣場及周邊餐酒館、居酒屋，吃美食、喝啤酒享受微醺的夜晚，同時提醒大家理性飲酒，遵守「未滿18歲禁止飲酒」及「喝酒不開車」規定。

▲「府中醉夏趴」開跑！推集章換酒、新北幣優惠。（圖／新北市經發局提供）

▲2025府中醉夏趴盛大登場，侯友宜邀市民享受微醺夏夜。

侯友宜表示，新北市精釀啤酒占全臺灣18%，經常得到國際大獎，因此市府首度結合新北6家精釀啤酒品牌及板橋多家人氣餐酒館，舉辦「2025府中醉夏趴」將府中廣場打造成大型露天酒吧，不僅帶大家認識新北精釀啤酒的魅力，也能同時感受舊府中的林家花園坊城文化，以及新時代的商圈魅力，在美酒佳餚及音樂表演中度過週末時光。

經發局說明，本次活動為推廣在地精釀品牌與多元餐飲文化，創造夜經濟商機，串聯板橋人氣餐酒館推出集章挑戰「跑吧Cheers！微醺護照」陪你續攤！即日起至5月18日，只要到合作店家消費並集滿2間店家印章，即可至活動現場兌換限量微醺飲品。此外，開幕限定活動5月2、3日下午17時起，憑「NewTaiPAY」（新北行動支付） APP至大會服務臺完成指定任務，即可獲得 100 元新北幣優惠券。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲「府中醉夏趴」開跑！推集章換酒、新北幣優惠。（圖／新北市經發局提供）

▲新北市政府結合6家精釀啤酒品牌及多家人氣餐酒館共同舉辦2025府中醉夏趴。

▲「府中醉夏趴」開跑！推集章換酒、新北幣優惠。（圖／新北市經發局提供）

▲侯友宜與搖擺舞團Swing Taiwan熱情共舞。

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