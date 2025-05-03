　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

防災不鬆懈！新北完成273處潛勢區巡檢　清淤逾1400公噸

▲新北完成273處潛勢區巡檢 清淤逾1400公噸。（圖／新北市環保局提供）

▲清潔隊員人工挖除道路側溝內淤泥。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

臺灣汛期為每年5月至11月，尤其在氣候變遷的加持下，極端天氣頻繁發生，瞬間強降雨可能造成的災情不容小覷。新北市環保局自4月起已加強災害防救整備工作，針對全市273處易積淹水地點全面巡檢，同步清理道路側溝內的淤泥、垃圾，確保側溝排水通暢。今年度第1季各區清潔隊清溝作業已執行約1,008公里，清淤量達到1,461公噸，且持續執行中，以降低豪雨所帶來的災害風險。

環保局指出，颱風及大雨來襲時，側溝排水的順暢與否攸關居民生命財產安全。各區清潔隊每日執行側溝巡檢及清淤作業，針對不同類型的側溝，例如市區格柵型與山區開口式側溝，採用人工清除（手持清溝勺挖除）或搭配高效能清溝車進行沖洗、吸泥。同時強化源頭管理，清查側溝是否有遭油水排入，並輔導餐飲業者安裝油水分離設施，以防止側溝堵塞，維護水流暢通。

▲新北完成273處潛勢區巡檢 清淤逾1400公噸。（圖／新北市環保局提供）

▲清潔隊員移除阻礙排水的堆積雜物。

除此之外，環保局亦同步進行相關的防汛整備，包括抓斗車、鏟裝機等重機具的數量盤點、功能檢查與保養作業，以確保災害發生時能即刻投入救災；同時補足消毒與環境衛生用藥，充盈庫存，並落實防汛查報及通報機制，提升應變緊急突發狀況的效能。

環保局提醒，常見的排水阻塞原因多為落葉與雜物堆積，導致雨水無法順利排入側溝。呼籲民眾自主巡查居家周遭水溝蓋及洩水孔，避免堆置雜物、或以橡膠墊覆蓋。若發現側溝堵塞，請即時撥打1999市政服務專線或通報當地清潔隊處理，共同維護溝渠排水順暢，減緩豪大雨造成的威脅。

【更多新聞】

►辯稱合意無效！男網友酒醉遭「撿屍」性侵　判決書曝關鍵對話

►上市主管遭妻背叛！認了愛上櫃哥嘿咻9次　小王一句話讓他更崩潰

►迎戰複合式威脅！基隆首度城鎮韌性演習　強化民生關鍵防護

►獨／臺大金山蔡兆勲院長：心靈痛苦更勝病痛　籲重視全人善終照護

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 1518 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
誰說胸大無腦！台大學霸正妹IG「巨照曝光」　掀起暴動
LIVE／最重要科儀「進火儀式」來了！　象徵媽祖光明不滅
快訊／南港LaLaport宣布提前打烊
3鋒面接力來襲　「雨連下5天」
台灣真的在第一批！鄭麗君率隊赴美　完成台美關稅首輪實體磋商

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

LIVE／最重要科儀「進火儀式」來了！　象徵媽祖光明不滅

防災不鬆懈！新北完成273處潛勢區巡檢　清淤逾1400公噸

新北金山區表揚模範母親　無私母愛如海孕育英才

出席新北市城市祈禱會　侯友宜祈禱會盼凝聚愛與希望

全台最長！淡水9座「五彩南瓜隧道」今開放　400公尺秘境免費拍

安全+服務雙管齊下！基隆公車駕駛教育訓練　優化大眾運輸

提升城鎮韌性！基隆首辦HSEEP無腳本兵推　模擬爆炸災變應對

故事小精靈決賽變身派對盛會　孩子說故事自信登場

花蓮女子聯隊展現跨校實力　奪少年盃足錦標六年級冠軍

基隆公幼、非營利幼兒園招生！首波中籤率79%　尚有669缺額

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD

李多慧開心合照任賢齊　開揪：下次一起合唱！

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

【張麗善移開爐主】遭網轟翻！臉書瞬間被灌爆 她急道歉

【吊車失控暴衝】炸蛋蔥油餅店被撞爛！老饕哭喊QQ

#粉紅超跑 海線急行軍　首度 #停駕 鹿港派出所

「我的禿頭算不算一種光源？」　老師幽默解答：是間接光源

癱瘓信徒夢見媽祖說「會治癒」！　奇蹟康復後「粉紅超跑」突停駕屋前

白沙屯媽祖急行軍！　網友曝「深夜一視角」超震撼

LIVE／最重要科儀「進火儀式」來了！　象徵媽祖光明不滅

防災不鬆懈！新北完成273處潛勢區巡檢　清淤逾1400公噸

新北金山區表揚模範母親　無私母愛如海孕育英才

出席新北市城市祈禱會　侯友宜祈禱會盼凝聚愛與希望

全台最長！淡水9座「五彩南瓜隧道」今開放　400公尺秘境免費拍

安全+服務雙管齊下！基隆公車駕駛教育訓練　優化大眾運輸

提升城鎮韌性！基隆首辦HSEEP無腳本兵推　模擬爆炸災變應對

故事小精靈決賽變身派對盛會　孩子說故事自信登場

花蓮女子聯隊展現跨校實力　奪少年盃足錦標六年級冠軍

基隆公幼、非營利幼兒園招生！首波中籤率79%　尚有669缺額

魔神樂「屠龍專家」6戰全勝！不看對手只管專注

纏鬥12球砲轟張奕追平紀錄　邱智呈：擦棒慢慢有感覺

LIVE／最重要科儀「進火儀式」來了！　象徵媽祖光明不滅

國會訪美團「見到該見的人」　訪團證實台灣關稅談判「First Four」

特攻單場慘輸45分！　曾文鼎：今天我們像失敗者

呂文婉吃飯偶遇粉絲　被讚背影殺手笑了：正面怎麼了？

徐若熙4.2局失3分吞敗　猿隊教頭仍心驚：對他還是苦手

快訊／南港LaLaport大停電　今晚20：40提早打烊

41歲王勝偉同場開轟　陳鏞基感動：我們都還在當球員

張韶涵畫成「衰老樣」現身演唱會！　坦然放下：願意接受每道皺紋

女兒從新加坡偷跑回台灣給驚喜！爸見她返家笑開懷溫馨抱抱

地方熱門新聞

桃園捷運青線　青埔到桃園全程30分鐘

高雄「蛤字招牌」被拆了！　粉絲錯愕

LIVE／「進火儀式」來了！象徵媽祖光明不滅

台南男駕車自撞小東路安全島送醫駕駛送醫

桃園13優秀女力　行銷復興區「媽媽桃」

中大接手115年全大運　以「無懼永續」為主題

千人千袋‧熱血傳愛活動中部四縣市同日登場

2美國遊客闖阿里山鐵軌　最重罰5萬

藝人反毒反詐騙電影《曙光詐現》巡迴宣導

捷運桃園長庚線啟動　市府16公里全線踏勘

黃雅玲接任台南文化局長拚文化治理4.0

新北農再社區賞螢季開跑　體驗生態與農村生活

罷團路權遭拒　拱天宮：廟口不允許

十家企業齊心淨灘！奇美領軍900人攜手守護海洋

更多熱門

相關新聞

新北市城市祈禱會　侯友宜祈禱會盼凝聚愛與希望

新北市城市祈禱會　侯友宜祈禱會盼凝聚愛與希望

新北市長侯友宜今（3日）上午率市府團隊參與「2025新北市城市祈禱早餐會」，與基督教各領袖及教友們共同為臺灣、為新北市祈福。今年祈禱會以「恩典城市，友善共榮」為主題，希望藉由祈禱與祝福凝聚眾人力量，創造友善共榮的幸福城市。

台中男自摔終生癱瘓求償國賠2116萬

台中男自摔終生癱瘓求償國賠2116萬

高雄嬤逆騎人行道「沿路倒廚餘」　

高雄嬤逆騎人行道「沿路倒廚餘」　

新北加強稽查淡水河船舶　違法者最重罰6萬

新北加強稽查淡水河船舶　違法者最重罰6萬

新北表揚144位護理英雄　侯友宜感謝守護市民健

新北表揚144位護理英雄　侯友宜感謝守護市民健

關鍵字：

新北市環保局防汛清溝作業清淤

讀者迴響

熱門新聞

白沙屯「媽祖爐主」身分曝光！　地位尊崇競爭激烈

即／6年來最晚！白沙屯媽祖「三進三退」衝進朝天宮

遊西班牙遭搶！他暴怒「擒賊鎖喉」

珠寶直播主告公益網紅AJ哥詐欺　警方回應了

54歲AV傳說回歸　F級身材如30歲

韓二代團超亂！當紅偶像爆「一人吃整團」

粉紅超跑有望進南投？市長妻請示連3聖筊

即／北市松山死亡車禍！1人被多輛機車撞擊倒地亡

白沙屯媽祖「帶來幾萬人潮」　商家感嘆5個字！網怒噴

張麗善跪拜求停駕！媽祖原地搖晃「下秒閃人」

天降貓咪掉入麻辣火鍋！燙傷9顧客

新台幣升值有什麼影響？她曝「4種人會哭」

正妹啦啦隊跳一半「摸到小葡萄」驚覺走光

女星嫁大31歲富商！新婚13天尪心臟病猝逝

狂誇人妻「吃精王」！小王要她婚內幫生孩

更多

最夯影音

更多

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD

李多慧開心合照任賢齊　開揪：下次一起合唱！

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

【張麗善移開爐主】遭網轟翻！臉書瞬間被灌爆 她急道歉

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面