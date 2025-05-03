防災不鬆懈！新北完成273處潛勢區巡檢　清淤逾1400公噸

▲清潔隊員人工挖除道路側溝內淤泥。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

臺灣汛期為每年5月至11月，尤其在氣候變遷的加持下，極端天氣頻繁發生，瞬間強降雨可能造成的災情不容小覷。新北市環保局自4月起已加強災害防救整備工作，針對全市273處易積淹水地點全面巡檢，同步清理道路側溝內的淤泥、垃圾，確保側溝排水通暢。今年度第1季各區清潔隊清溝作業已執行約1,008公里，清淤量達到1,461公噸，且持續執行中，以降低豪雨所帶來的災害風險。

環保局指出，颱風及大雨來襲時，側溝排水的順暢與否攸關居民生命財產安全。各區清潔隊每日執行側溝巡檢及清淤作業，針對不同類型的側溝，例如市區格柵型與山區開口式側溝，採用人工清除（手持清溝勺挖除）或搭配高效能清溝車進行沖洗、吸泥。同時強化源頭管理，清查側溝是否有遭油水排入，並輔導餐飲業者安裝油水分離設施，以防止側溝堵塞，維護水流暢通。

▲清潔隊員移除阻礙排水的堆積雜物。

除此之外，環保局亦同步進行相關的防汛整備，包括抓斗車、鏟裝機等重機具的數量盤點、功能檢查與保養作業，以確保災害發生時能即刻投入救災；同時補足消毒與環境衛生用藥，充盈庫存，並落實防汛查報及通報機制，提升應變緊急突發狀況的效能。

環保局提醒，常見的排水阻塞原因多為落葉與雜物堆積，導致雨水無法順利排入側溝。呼籲民眾自主巡查居家周遭水溝蓋及洩水孔，避免堆置雜物、或以橡膠墊覆蓋。若發現側溝堵塞，請即時撥打1999市政服務專線或通報當地清潔隊處理，共同維護溝渠排水順暢，減緩豪大雨造成的威脅。