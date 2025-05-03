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狂飄酸臭味！高雄嬤逆騎人行道...沿路倒廚餘　超噁畫面曝光

記者許宥孺／高雄報導

有民眾直擊，高雄一名婦人屢屢在清晨騎車外出，不僅違規逆行騎上人行道，還一邊朝著公園綠地傾倒廚餘湯汁、撒吐司邊，路上飄出陣陣酸臭味，民眾制止後，婦人仍我行我素。環保局證實該名婦人是慣犯，先前已裁罰過5次，這次有民眾提供檢舉影片，將加重裁處最高6000元罰鍰。

▲▼高雄婦人在綠地上傾倒廚餘。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄婦人在綠地上傾倒廚餘。（圖／記者許宥孺翻攝）

民眾在地方社團發文並附上影像，指控一名灰白髮色的婦人，經常在清晨6點左右，騎乘一輛淺紫色機車，車上總會載滿大包小包的垃圾。最讓人驚恐的是，該名婦人會直接將機車騎上人行道，並且逆向行駛，一邊騎一邊將大量湯湯水水的廚餘及吐司邊傾倒在草皮上。

「美美的綠地變成她的個人垃圾掩埋場！」民眾指出，這些廚餘不僅散發出濃烈的酸臭味，更經常引來大批鳥類聚集覓食，造成髒亂，此情況已持續約1年之久。期間曾有早起運動或路過的民眾目睹婦人的行為，當場大聲喝止，但婦人依舊我行我素，傾倒後便逆向騎離。

▲▼高雄婦人在綠地上傾倒廚餘。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼民眾錄下婦人正在擰乾塑膠袋的廚餘湯汁。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄婦人在綠地上傾倒廚餘。（圖／記者許宥孺翻攝）

據民眾錄下的影片，婦人跨坐在機車上，正在將塑膠袋內的湯汁擰到人行道上，而廚餘已被傾倒在草地上。貼文一出，許多網友紛紛呼籲原PO快向環保局檢舉。還有網友指出，這個人是慣犯，一直開罰，仍無法阻止她繼續倒。

高雄市環保局表示，該婦人曾遭檢舉，並遭環保局查報員查獲多次隨地拋棄麵包屑、餵養鴿子影響環境衛生，統計2024年至今已裁處5件，總裁處金額7200元。昨日又接獲民眾陳情並提供影片，該婦人傾倒不明液體汙染地面，將依廢清物清理法第27條，加重裁處1200元至6000元罰鍰。

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