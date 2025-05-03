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路太滑男自摔癱瘓...求償國賠2116萬　法院判台中市府免賠

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一名翁男在大雅區摔車終生癱瘓，求償2000多萬國賠，一審遭駁回，圖為事發地點經重新鋪設過。（圖／翻攝Google Maps）

記者許權毅／台中報導

台中市30歲翁姓男子騎車自摔，導致下身終身癱瘓、截肢，主張道路抗滑係數不足、道路有不明油汙漬導致摔車，向中市府建設局養工處、環保局請求國賠，要求求償金額2116萬餘元。養工處則主張，目前法規無明訂標準，環保局主張，該不明物質經清理也無從去除。地院認為，翁男摔車倒地位置與不明物質有41.5公尺距離，難認有因果關係，求償駁回。

翁男主張，2022年1月間騎車行經大雅區永和路時，天晴無雨，但道路抗滑係數不足（未達法定標準65BPN），且有不明油汙（經分析為瀝青物質）覆蓋在道路跟標線上未被移除，導致自身騎車經過摔車倒地，第五胸椎爆裂性骨折脫位、脊椎壓迫，導致下肢癱瘓截肢，等重傷情況。

翁認為，該道路是台中市政府建設局養工處職掌範圍，有道路維護，使其平整義務，且該路段路面標線抗滑係數僅41至57BPN，低於標準65BPN；環保局應維護道路不得出現異物或是廢棄物，環保局未即時清理、不作為，且於案發前一年，該路段因車禍，由環保局派遣10人到場清潔可證權責。

翁男主張終身癱瘓，向被告請求損害賠償金額為2116萬3300元。包含醫療復健費219萬餘元，依估餘命49年終身看護費1069萬餘元，勞動力經中國附醫評估比例減損64%損失615萬餘元，精神撫慰金200萬，其餘細項加總破2000萬。

養工處認為，翁男主張抗滑係數不足一事，但目前法規無針對「路面」抗滑標準明訂，僅對「標線」規範要求50BPN以上，翁男對法規適用有誤解。依警方事故現場照片、養工處勘驗，現場道路平整無落差或坑洞，屬於安全狀態，認為翁男之事故與道路管理並無因果關係。

環保局認為，翁男一方面承認不明物質是瀝青，又提出是油污，自相矛盾。該物質經清理無從去除，只能重新鋪設，道路權責屬建設局，難認清潔維護與翁男主張有何因果關係。另提出，清潔員出勤紀錄，而案發前一年10月另案車禍清理，距離翁男車禍當天足足有107天，顯然無因果關係。

台中地院查出，固然路面有不明物質，但距離翁男倒地位置有41.5公尺距離，無從辨識是否翁男行經不明物質後才摔車。另勘驗他車行車記錄器，確實有見到不明物質於車禍地點，他案一輛遊覽車於事發前3個月曾漏油，但已經過相當時間，難認定有關聯，判翁男敗訴，台中市府免賠。

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