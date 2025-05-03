出席新北市城市祈禱會　侯友宜祈禱會盼凝聚愛與希望

▲侯友宜與全體與會教友、來賓讀祈禱文。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（3日）上午率市府團隊參與「2025新北市城市祈禱早餐會」，與基督教各領袖及教友們共同為臺灣、為新北市祈福。今年祈禱會以「恩典城市，友善共榮」為主題，希望藉由祈禱與祝福凝聚眾人力量，創造友善共榮的幸福城市。

▲侯友宜率市府團隊參與「2025新北市城市祈禱早餐會」，為新北祈禱祝福。

侯友宜表示，已連續4年參加新北市城市祈禱早餐會，十分感謝與敬佩各教會關懷社會大眾，不畏艱難、勇往直前的精神，並投入社會公益與慈善服務，讓新北市更好。他也提到，目前國際局勢多變，臺灣此刻面臨內外部的挑戰，但有上帝信靠，臺灣一定能從中「找到愛跟希望的方向」，這就是臺灣人韌性的地方。

今日祈禱會也特別為「執政掌權者」、「社會福利居住正義」及「永續國際化智能城市」三面向進行禱告。最後在溫馨的琴聲中，由市長侯友宜、TVBS信望愛永續基金會董事長陳文琦與基督教各宗派牧長代表一同帶領全體與會教友、來賓讀祈禱文，祝福新北市是「恩典城市，友善共榮」的城市。

▲侯友宜表示，十分感謝與敬佩各教會關懷社會大眾，投入社會公益與慈善服務，讓新北市更好。