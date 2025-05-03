台南勞工模範母親表揚登場　94歲黃葉謹獲最年長殊榮

▲台南市勞工模範母親表揚活動溫馨登場，市長黃偉哲親自頒獎肯定。 （記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為表彰勞工母親無私奉獻、撐起家庭與社會半邊天，台南市勞工局於3日在善化啤酒廠二樓大禮堂舉辦「2025年勞工模範母親表揚活動」，現場由市長黃偉哲親自頒獎，20位模範母親盛裝出席，感動氛圍洋溢全場，94歲的黃葉謹成為今年最年長得獎者，其堅毅勞動精神令人動容。

在黃偉哲所推動的「希望家園」理念下，勞工局特別安排了樂團演奏、小提琴獨奏及溫馨歌聲，並邀請美容業職業工會志工團隊為媽媽們精心造型，讓每位得獎者宛如星光閃耀的主角，開心與親友共度榮耀時光。活動現場並設有精緻花藝牆與祝福提籃花禮，象徵母親雙手撐起孩子的希望，火鶴與康乃馨交織出母愛的色彩與情感，吸引民眾拍照打卡。

獎牌設計以「慈暉」為主題，呈現母親雙手捧心的意象，象徵母愛的無私與永恆；盆花「祝鶴提籃花禮」則結合紅、粉、白火鶴與康乃馨，獻上對母親的敬意與祝福。

今年最年長模範母親黃葉謹，94歲高齡，自幼家境清寒，8歲便開始工作，婚後扶養7名子女，灌輸正向價值觀，身教言教不懈。其長女現任泥水業職業工會監事，更承襲母志投身勞工局「做工行善團」，長年參與弱勢住屋修繕，曾榮獲多項勞工模範殊榮，展現母愛代代相傳的力量。

56歲的汪文文媽媽則以單親之姿撫養兩子，堅持自立更生，不僅考取多張美容證照提升專業，還投入公益義剪，服務機構弱勢院生。其大兒子任職陸軍連長，小兒子則在墾丁擔任廚師，一家人情感深厚，令人動容。

黃偉哲市長致詞表示，每一位勞工媽媽都是家庭的支柱，更是台南的驕傲，「女性勞工更辛苦，撐起一個家不容易，感謝您們的堅持與奉獻，讓我們的城市更溫暖、更有力量。」

活動當天貴賓雲集，包括台南市總工會陳水林理事長、大台南總工會鄭山林理事長及立委陳亭妃、林俊憲、郭國文等人皆派員到場致賀，共同向模範母親們獻上最高敬意。

本屆模範母親共表揚20人，分別為黃葉謹、翁楊採紅、陳蔡秋、徐林麗美、蔡蘇滿、鄭林梅賢、王梅香、馮愛珠、林黃玉嬌、陳柯淑卿、鄭秀宜、鄭淑滿、劉敬華、林秋眞、許錦鳳、張秀琴、邱清蘭、莊金玉、侯淑蘭、汪文文，每位得獎者的故事都代表著勞工母親堅毅不屈的生命力量。