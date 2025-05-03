　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

2大速食店母親節限定「海味披薩+超殺優惠」一次收！最低半價吃

▲達美樂新推帝王蟹愛心火山披薩　史上最貴「每個3500元」。（圖／記者黃士原攝）

▲2大速食品牌母親節限定披薩、優惠一次看。（圖／記者黃士原攝）

記者蕭筠／台北報導

下周末就迎來母親節，《ETtoday新聞雲》幫整理2大速食品牌祭出的母親節限定披薩口味+超殺優惠，包括必勝客今年把2款海味披薩升級回歸，達美樂目前則還有龍蝦舞干貝愛心火山披薩，最低半價就能吃到。

▲▼必勝客母親節限定比薩升級回歸，還有再睡5分鐘聯名「日安紅珍珠歐蕾巴斯克蛋糕」 。（圖／業者提供）

▲▼必勝客今年母親節有2款海味比薩升級回歸。（圖／業者提供，下同）

▲▼必勝客母親節限定比薩升級回歸，還有再睡5分鐘聯名「日安紅珍珠歐蕾巴斯克蛋糕」 。（圖／業者提供）

★必勝客
必勝客今年母親節網羅2款海味比薩升級回歸，有「明太子生蠔干貝比薩」，選用頂級生蠔搭配加量炙燒干貝濃郁鮮甜，最後以招牌牽絲莫札瑞拉起司點綴，每一口都能吃到濃郁海味。

「魷你真好鮑魚干貝比薩」則以限定花朵造型干貝餅皮呈現，整隻深海魷魚搭配鮮嫩鮑魚，再加上嚴選特大鳳尾蝦、日式明太子醬炙燒，海味更澎湃，全台限量5000個，單點售價1049元起。同步祭出一系列最新母親節限定優惠如下：

●全台門市（使用期限：即日起至售完為止）

1. 明太子生蠔干貝比薩：外帶買大送大、外送買大送小918元起；大比薩加價140元、小比薩加價115元就可升級「明太子雙起士熔岩芝心餅皮」

2. 魷你真好鮑魚干貝比薩：單點1049元，全台極限量5000個

3. 魷你真好海陸套餐1459元起：內含魷你真好鮑魚干貝比薩1個、指定拼盤1份、1.25L可樂1瓶

4. 人氣媽媽套餐1259元起：內含明太子生蠔干貝大比薩1個、750元以下外帶大比薩或外送490元以下小比薩1個、厚燒醬烤2腿2排、黃金和風鱈魚塊10塊。

●全台門市（使用期限：5月10日、5月11日)

1. 母親節大比薩餐599元起：內含565元以上大比薩1個、副食3選1（厚燒醬烤2腿2排／黃金和風鱈魚塊10塊／麻糬QQ球2份）、原味冰藏起司塔1顆。

2. 母親節享樂餐799元起：內含565元以上大比薩1個、外帶大比薩1個或外送小比薩1個、副食組合4選1（A：黃金和風鱈魚塊10塊+麻糬QQ球1份／B：厚燒醬烤2腿2排+麻糬QQ球1份／C：BBQ烤雞4翅4腿+麻糬QQ球1份／D：4顆冰藏起司塔)

3. 母親節派對餐1199元起：內含565元以上大比薩1個、外帶大比薩1個或外送小比薩1個、HOT烤雞拼盤1份、黃金和風鱈魚塊10塊、1.25L可樂1瓶

4. 母親節同樂餐1599元起：內含565元以上大比薩1個、外帶大比薩2個或外送小比薩2個、副食組合2選1（A：HOT烤雞拼盤1份+和風鱈魚塊10塊+QQ球10顆+1.25L可樂2瓶／B：8吋原味巴斯克蛋糕1個+1.25L可樂2瓶）

5. 母親節澎湃餐1999元起：內含565元以上大比薩1個、外帶大比薩3個或外送小比薩3個、HOT烤雞拼盤1份、8吋原味巴斯克蛋糕1個（可加價70元升級日安紅歐蕾珍珠巴斯克蛋糕）

▲▼達美樂母親節。（圖／業者提供）

★達美樂
達美樂今年母親節推出史上最貴「帝王蟹愛心火山披薩」，全台限量300組已銷售完畢；目前還有「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」，選用頂級龍蝦與厚實干貝搭配愛心火山披薩，濃郁加量起司與高檔海鮮交織出鮮甜海味，並祭出一系列最新母親節優惠如下：

1. 龍蝦舞干貝愛心火山披薩：外帶大披薩半價699元

2. 寵愛媽咪A套餐1369元：內含龍蝦舞干貝愛心火山大披薩1個、大披薩1個（經典／招牌系列口味任選）、蝴蝶酥8個、烤雞條15條、1.25公升大可樂1瓶

3. 寵愛媽咪B套餐999元：內含龍蝦舞干貝愛心火山大披薩1個、蝴蝶酥8個、烤雞條15條、1.25公升大可樂1瓶

【你可能也想看】

►肯德基超殺「333神券」限時7天回歸！外送加碼「買1送1」
►獨／麥當勞APP開放「手機點餐」了！4門市搶先試用
►必勝客「五倍起司焗烤千層麵」新上市！2大勞動節優惠一次收

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 1518 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
汽車零件也逃不過！川普關稅今生效　日韓產業大地震
白沙屯媽祖「羅一鈞也衝一波」　發放5款防疫小物搶光
彭博︰中國悄對1.2兆元美國產品豁免關稅
台幣匯率3字頭「以後買iPhone像買菜」　他曝美現況
罷免二階連署達標+2！　明還有大咖藍委接力

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

2大速食店母親節限定「海味披薩+超殺優惠」一次收！最低半價吃

Uber Eats「5月限定優惠」一次看！大苑子買1送1、拿坡里送披薩

周末吃雞！4大速食店最新「炸雞優惠」整理　買1桶再送1桶

咖啡、民生用品「買1送1」！四大超商「周末省錢優惠」一次看

【廣編】Love mom！統一企業集團「空運進口康乃馨」向天下母親致敬

全聯母親節蛋糕免預購！新品推「巧克力波士頓」　芋頭口味再回歸

網友激推必看超催淚母親節微電影！OLAY《未說出口的話》五天破百萬觀看：把愛說出口

母親節吃飯送鍋寶？　知名連鎖餐廳限量開搶！

日本革命性營養科學來襲！佳格食品集團獨家引進專利胺基酸

母親節送什麼？5款人氣膠原蛋白推薦　一次搞定媽媽的青春保單！

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD

李多慧開心合照任賢齊　開揪：下次一起合唱！

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

【張麗善移開爐主】遭網轟翻！臉書瞬間被灌爆 她急道歉

癱瘓信徒夢見媽祖說「會治癒」！　奇蹟康復後「粉紅超跑」突停駕屋前

#粉紅超跑 海線急行軍　首度 #停駕 鹿港派出所

「我的禿頭算不算一種光源？」　老師幽默解答：是間接光源

【吊車失控暴衝】炸蛋蔥油餅店被撞爛！老饕哭喊QQ

登轎儀式移開「媽祖爐主」遭洗版！張麗善道歉了：絕非本意

2大速食店母親節限定「海味披薩+超殺優惠」一次收！最低半價吃

Uber Eats「5月限定優惠」一次看！大苑子買1送1、拿坡里送披薩

周末吃雞！4大速食店最新「炸雞優惠」整理　買1桶再送1桶

咖啡、民生用品「買1送1」！四大超商「周末省錢優惠」一次看

【廣編】Love mom！統一企業集團「空運進口康乃馨」向天下母親致敬

全聯母親節蛋糕免預購！新品推「巧克力波士頓」　芋頭口味再回歸

網友激推必看超催淚母親節微電影！OLAY《未說出口的話》五天破百萬觀看：把愛說出口

母親節吃飯送鍋寶？　知名連鎖餐廳限量開搶！

日本革命性營養科學來襲！佳格食品集團獨家引進專利胺基酸

母親節送什麼？5款人氣膠原蛋白推薦　一次搞定媽媽的青春保單！

打擊王郭天信右腿傷勢加劇　今、明兩場板凳待命

台東關山警區重整服務不中斷　崁頂員警走訪送暖兼防詐

解析川普國安顧問人事異動背後　暗藏權力重整訊號

美海軍成功測試「海基極音速飛彈」發射系統　將部署宋瓦特號

梁家榮左肩開刀至少需休息一個月　上半季報銷

沛納海強悍軍錶附軍事體驗　錶主赴義軍海軍基地進行模擬任務

黃偉哲網路好感度全國第一！　ATM防詐科技領先推動治安有感

外媒曝賴清德將發表「二戰勝利演說」談侵略必敗　綠委曝3大意義

屏東小琉球2機車路口擦撞「車頭炸裂」 4人受傷3送醫

嘎妹悲曝「阿嬤頭七入夢」　靈堂擲硬幣聊2hrs訴思念：祢永遠都在

「我的禿頭算不算一種光源？」　老師幽默解答：是間接光源

消費熱門新聞

咖啡、民生品買1送1！超商周末優惠懶人包

超商咖啡優惠來了！7-11「咖啡雪糕6+6」超狂組合

全聯「水餃泡麵節」一餐20元　還有「1元買菜日」

全家聯名bb.q炸雞推「蜂蜜柚橘霜淇淋」

全聯母親節蛋糕現貨！新品「巧克力波士頓」平價吃

肯德基「333神券」限時7天回歸！

2025春夏必收！IU、柯佳嬿愛鞋全新NB 1000與T500

7-11母親節咖啡買1送1、家樂福夯品5折

4大速食店最新炸雞優惠整理

OLAY母親節微電影5天破百萬觀看：把愛說出口

全家1.5倍鮮食新品、最巨泡芙「買1送1」開搶

7-11開賣「香菜多力多滋、榴槤洋芋片」網瘋搶

7-11奶茶「買2送2」還有寶可夢杯

全台速食店勞動節優惠懶人包

更多熱門

相關新聞

Uber Eats5月限定優惠一次看

Uber Eats5月限定優惠一次看

外送平台「Uber Eats」5月限定優惠碼出爐，這個月網羅多家美食餐廳買1送1，包括堤諾義大利比薩、廟口鴨香飯、大苑子都有，麥當勞金選美式則祭出第2杯半價、拿坡里送小披薩等，最新外送好康一次看。

可不可「咖啡系列」新上市

可不可「咖啡系列」新上市

4大速食店最新炸雞優惠整理

4大速食店最新炸雞優惠整理

名廚江振誠出食譜書《吉光片羽》　

名廚江振誠出食譜書《吉光片羽》　

統一企業集團「空運進口康乃馨」向天下母親致敬

統一企業集團「空運進口康乃馨」向天下母親致敬

關鍵字：

美食情報美食雲必勝客達美樂母親節

讀者迴響

熱門新聞

白沙屯「媽祖爐主」身分曝光！　地位尊崇競爭激烈

即／6年來最晚！白沙屯媽祖「三進三退」衝進朝天宮

遊西班牙遭搶！他暴怒「擒賊鎖喉」

珠寶直播主告公益網紅AJ哥詐欺　警方回應了

54歲AV傳說回歸　F級身材如30歲

韓二代團超亂！當紅偶像爆「一人吃整團」

即／北市松山死亡車禍！1人被多輛機車撞擊倒地亡

白沙屯媽祖「帶來幾萬人潮」　商家感嘆5個字！網怒噴

張麗善跪拜求停駕！媽祖原地搖晃「下秒閃人」

粉紅超跑有望進南投？市長妻請示連3聖筊

正妹啦啦隊跳一半「摸到小葡萄」驚覺走光

等3個月！天坑罹難者遺體「回家了」家屬慟

新台幣升值有什麼影響？她曝「4種人會哭」

砰砰砰！隋棠在家聽到慌了

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神

更多

最夯影音

更多

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD

李多慧開心合照任賢齊　開揪：下次一起合唱！

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

【張麗善移開爐主】遭網轟翻！臉書瞬間被灌爆 她急道歉

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面