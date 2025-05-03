2大速食店母親節限定「海味披薩+超殺優惠」一次收！最低半價吃

▲2大速食品牌母親節限定披薩、優惠一次看。（圖／記者黃士原攝）

記者蕭筠／台北報導

下周末就迎來母親節，《ETtoday新聞雲》幫整理2大速食品牌祭出的母親節限定披薩口味+超殺優惠，包括必勝客今年把2款海味披薩升級回歸，達美樂目前則還有龍蝦舞干貝愛心火山披薩，最低半價就能吃到。

▲▼必勝客今年母親節有2款海味比薩升級回歸。（圖／業者提供，下同）

★必勝客

必勝客今年母親節網羅2款海味比薩升級回歸，有「明太子生蠔干貝比薩」，選用頂級生蠔搭配加量炙燒干貝濃郁鮮甜，最後以招牌牽絲莫札瑞拉起司點綴，每一口都能吃到濃郁海味。

「魷你真好鮑魚干貝比薩」則以限定花朵造型干貝餅皮呈現，整隻深海魷魚搭配鮮嫩鮑魚，再加上嚴選特大鳳尾蝦、日式明太子醬炙燒，海味更澎湃，全台限量5000個，單點售價1049元起。同步祭出一系列最新母親節限定優惠如下：

●全台門市（使用期限：即日起至售完為止）

1. 明太子生蠔干貝比薩：外帶買大送大、外送買大送小918元起；大比薩加價140元、小比薩加價115元就可升級「明太子雙起士熔岩芝心餅皮」

2. 魷你真好鮑魚干貝比薩：單點1049元，全台極限量5000個

3. 魷你真好海陸套餐1459元起：內含魷你真好鮑魚干貝比薩1個、指定拼盤1份、1.25L可樂1瓶

4. 人氣媽媽套餐1259元起：內含明太子生蠔干貝大比薩1個、750元以下外帶大比薩或外送490元以下小比薩1個、厚燒醬烤2腿2排、黃金和風鱈魚塊10塊。

●全台門市（使用期限：5月10日、5月11日)

1. 母親節大比薩餐599元起：內含565元以上大比薩1個、副食3選1（厚燒醬烤2腿2排／黃金和風鱈魚塊10塊／麻糬QQ球2份）、原味冰藏起司塔1顆。

2. 母親節享樂餐799元起：內含565元以上大比薩1個、外帶大比薩1個或外送小比薩1個、副食組合4選1（A：黃金和風鱈魚塊10塊+麻糬QQ球1份／B：厚燒醬烤2腿2排+麻糬QQ球1份／C：BBQ烤雞4翅4腿+麻糬QQ球1份／D：4顆冰藏起司塔)

3. 母親節派對餐1199元起：內含565元以上大比薩1個、外帶大比薩1個或外送小比薩1個、HOT烤雞拼盤1份、黃金和風鱈魚塊10塊、1.25L可樂1瓶

4. 母親節同樂餐1599元起：內含565元以上大比薩1個、外帶大比薩2個或外送小比薩2個、副食組合2選1（A：HOT烤雞拼盤1份+和風鱈魚塊10塊+QQ球10顆+1.25L可樂2瓶／B：8吋原味巴斯克蛋糕1個+1.25L可樂2瓶）

5. 母親節澎湃餐1999元起：內含565元以上大比薩1個、外帶大比薩3個或外送小比薩3個、HOT烤雞拼盤1份、8吋原味巴斯克蛋糕1個（可加價70元升級日安紅歐蕾珍珠巴斯克蛋糕）

★達美樂

達美樂今年母親節推出史上最貴「帝王蟹愛心火山披薩」，全台限量300組已銷售完畢；目前還有「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」，選用頂級龍蝦與厚實干貝搭配愛心火山披薩，濃郁加量起司與高檔海鮮交織出鮮甜海味，並祭出一系列最新母親節優惠如下：

1. 龍蝦舞干貝愛心火山披薩：外帶大披薩半價699元

2. 寵愛媽咪A套餐1369元：內含龍蝦舞干貝愛心火山大披薩1個、大披薩1個（經典／招牌系列口味任選）、蝴蝶酥8個、烤雞條15條、1.25公升大可樂1瓶

3. 寵愛媽咪B套餐999元：內含龍蝦舞干貝愛心火山大披薩1個、蝴蝶酥8個、烤雞條15條、1.25公升大可樂1瓶