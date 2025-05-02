【廣編】Love mom！統一企業集團「空運進口康乃馨」向天下母親致敬

▲統一企業集團今年空運進口康乃馨，要向天下母親致敬。

圖、文／統一提供

母親節即將到來，統一企業集團今年再度展開一系列活動，邀請大家向母親表達愛意。從5月5日起，統一集團旗下14個品牌，包括7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨台北店與高雄店、夢時代、統一佳佳、悠旅生活(星巴克)、CupiCho丘彼巧全球精品巧克力專門店等超過14個品牌，將於全台近萬個實體通路推出活動，共準備逾12萬朵從哥倫比亞空運進口的康乃馨，讓消費者能在母親節向媽媽獻上祝福。

今年統一集團引進紅色、粉色、粉橘色等多色系康乃馨，花型圓潤、層層花瓣細緻綻放，並搭配創新設計的精緻外盒包裝，讓康乃馨更加迷人。粉色系浪漫包裝搭配盒身的「愛的留言版」設計，可親手寫下祝福話語，獻上最溫柔的心意。5月5日起至7-ELEVEN限定門市選購空運進口康乃馨，還能加購兩款CupiCho丘彼巧精品巧克力禮盒。

此外，統一企業集團還推出「Love mom」限時活動，於5月7日至5月11日期間，OPENPOINT會員在集團全通路消費滿額688元(含)以上享點數10倍送，7-ELEVEN門市更有指定商品加贈5% OPENPOINT點數的優惠。於7-ELEVEN不限支付工具結帳、指定類別筆筆再享5% OPENPOINT點數回饋，CITY系列也推出LOVE MOM專用杯套，並提供買一送一優惠，邀請大家向媽媽送上心意。

統一時代百貨高雄店及夢時代會員，在Love mom活動期間內消費滿3,000元即可獲贈康乃馨花束，台北店則於5月8日至11日於全館指定櫃位，當日累計消費滿3,000元即贈康乃馨乙支。康是美全店消費滿1,500元享20元加購康乃馨乙支，金卡會員消費滿1,500元即可獲贈康乃馨乙支；BEING fit、BEING sport指定服務與商品滿520元即贈康乃馨乙支；BEING spa活動期間享受任一SPA保養課程即可獲贈康乃馨乙支，這系列活動不僅讓消費者能以康乃馨傳達愛意，也提供多種優惠，讓母親節的祝福更加溫馨。