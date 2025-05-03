　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

十家企業齊心淨灘！　奇美領軍900人攜手守護海洋

▲安平觀夕平台湧現熱情參與者，十家企業號召近900人齊心淨灘，實踐海洋永續理念。（記者林東良翻攝，下同）

▲安平觀夕平台湧現熱情參與者，十家企業號召近900人齊心淨灘，實踐海洋永續理念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

延續2024年7家企業共同發起「台南400、永續綠境」家庭日，今年再添3家夥伴加入，10家在地企業於3日聯合舉辦「企業攜手、海洋永續」家庭日淨灘活動，在安平區觀夕平台，結合世界地球日、勞動節與母親節意涵，號召近900位員工與眷屬以「歡喜心、歡喜做」實際行動守護海洋，展現企業對環保高度關注與責任。

▲安平觀夕平台湧現熱情參與者，十家企業號召近900人齊心淨灘，實踐海洋永續理念。（記者林東良翻攝，下同）▲安平觀夕平台湧現熱情參與者，十家企業號召近900人齊心淨灘，實踐海洋永續理念。（記者林東良翻攝，下同）

2025年參與企業包括奇美醫療財團法人奇美醫院、奇美食品股份有限公司、玉山銀行、台糖長榮酒店（台南）、榮星電線工業股份有限公司、大成長城企業股份有限公司、台灣職業衛生服務學會、吳金茂紀念文教基金會、南星鐵板燒、福智佛教基金會永康教室與里仁南工店，從醫療、金融、餐飲到製造業跨域攜手，象徵台南企業在ESG浪潮中共創綠色願景。

▲安平觀夕平台湧現熱情參與者，十家企業號召近900人齊心淨灘，實踐海洋永續理念。（記者林東良翻攝，下同）

奇美醫院院長林宏榮指出，淨灘行動不只是清潔，更是教育與啟發，「我們鼓勵員工與家人參與，把環境保護內化為生活態度」。奇美醫院落實聯合國SDGs，連續五年獲國家企業環保獎肯定，並將植樹、小農市集、惜物小舖列為員工健康促進項目，打造低碳職場文化。

▲安平觀夕平台湧現熱情參與者，十家企業號召近900人齊心淨灘，實踐海洋永續理念。（記者林東良翻攝，下同）

奇美食品延續50年品牌精神，除出動餐車支持各地淨灘，員工更組成減廢志工隊，定期行動落實環保。董事長宋光夫強調：「讓親子一同參與淨灘，不只是旅遊，更是為地球盡心力。」

▲安平觀夕平台湧現熱情參與者，十家企業號召近900人齊心淨灘，實踐海洋永續理念。（記者林東良翻攝，下同）

玉山銀行資深協理蘇建銘則表示：「ESG就是企業最好的成長策略。」此次與夥伴共同參與淨灘，是玉山從金融本業出發、推動永續影響力的具體實踐。

▲安平觀夕平台湧現熱情參與者，十家企業號召近900人齊心淨灘，實踐海洋永續理念。（記者林東良翻攝，下同）

台糖長榮酒店總經理陳彥銘指出，酒店從取得銅級環保標章旅館到設置淨水機、推動不提供瓶裝水政策，持續強化旅宿綠生活，這次再度參與淨灘，展現觀光業在永續議題的積極作為。

▲安平觀夕平台湧現熱情參與者，十家企業號召近900人齊心淨灘，實踐海洋永續理念。（記者林東良翻攝，下同）

榮星電線董事長王東澤帶領百位員工與家屬參與，強調：「企業不僅是產業推手，更是環境守護者。」榮星連續兩年響應，未來也將持續投入環保與公益。

大成長城協理楊益銘分享，大成已在全台25處設置太陽能電站、並在印尼復育紅樹林，「環境永續，是企業長期承諾」。此次共襄盛舉，傳遞從農場到餐桌的責任理念。

▲安平觀夕平台湧現熱情參與者，十家企業號召近900人齊心淨灘，實踐海洋永續理念。（記者林東良翻攝，下同）
台灣職業衛生服務學會、南星鐵板燒與吳金茂文教基金會等團體也共同參與，強調從專業服務延伸到環境行動；南星更準備輕食飲品，提供參與者暖心補給，展現在地餐飲對永續議題的投入。

▲安平觀夕平台湧現熱情參與者，十家企業號召近900人齊心淨灘，實踐海洋永續理念。（記者林東良翻攝，下同）

福智佛教基金會永康教室、里仁南工店等民間單位也協力響應，讓整場活動除企業動員外，更擴大至社區層次，體現「全民綠生活」的願景。

▲安平觀夕平台湧現熱情參與者，十家企業號召近900人齊心淨灘，實踐海洋永續理念。（記者林東良翻攝，下同）

本次活動不僅為台南海岸線清出大批垃圾，更凝聚企業與市民間的綠色共識，10家企業以行動回應環境變遷挑戰，持續為「台南400」注入永續能量，為打造低碳宜居城市邁出堅實步伐。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 1518 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
白沙屯媽祖急奔「男星沿路送貼布」！　香燈腳1舉動太暖
新竹關西命案！3人闖進屋狂扁　男躺床頭流血不治
快訊／仰德大道火燒車！　車身瞬間陷火海
「遭輾眼睛爆出」鷹眼認片酬被砍半！　未演《鷹眼2》原因曝
「本土劇林志玲」剪超短男生頭！鬆口原因
大腸息肉不是切了就沒事！　醫曝「5高危因素」仍會癌變

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

十家企業齊心淨灘！　奇美領軍900人攜手守護海洋

針對不實抹黑聲明反擊　台鹽：資產評價合理五億潛在利益為臆測

全國舞藝展演基隆熱鬧登場　謝國樑邀各縣市「以舞會友」

基隆通勤福音！2088C增開6點28分班次　避市區繞行直達北市

專業治療零負擔！基隆市府×康沛診所　力挺清寒特教幼兒

汛期前備戰！台南80人動員操舟　管筏膠筏訓練強化應變力

桃園捷運青線「青埔到桃園火車站」　設置12座車站全程30分鐘

雲科大EMBA中部4縣市同日催捐熱血　40企業贊助福袋吸950人捐1375袋

台南男駕車自撞小東路安全島送醫　駕駛送醫酒測為0

不找偶像明星代言！桃園13優秀女力　行銷復興區「媽媽桃」

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

李多慧開心合照任賢齊　開揪：下次一起合唱！

【張麗善移開爐主】遭網轟翻！臉書瞬間被灌爆 她急道歉

癱瘓信徒夢見媽祖說「會治癒」！　奇蹟康復後「粉紅超跑」突停駕屋前

#粉紅超跑 海線急行軍　首度 #停駕 鹿港派出所

登轎儀式移開「媽祖爐主」遭洗版！張麗善道歉了：絕非本意

【好奇心爆發】媽帶幼貓回家幫中途1天！3貓隔玻璃盯著看XD

「我的禿頭算不算一種光源？」　老師幽默解答：是間接光源

十家企業齊心淨灘！　奇美領軍900人攜手守護海洋

針對不實抹黑聲明反擊　台鹽：資產評價合理五億潛在利益為臆測

全國舞藝展演基隆熱鬧登場　謝國樑邀各縣市「以舞會友」

基隆通勤福音！2088C增開6點28分班次　避市區繞行直達北市

專業治療零負擔！基隆市府×康沛診所　力挺清寒特教幼兒

汛期前備戰！台南80人動員操舟　管筏膠筏訓練強化應變力

桃園捷運青線「青埔到桃園火車站」　設置12座車站全程30分鐘

雲科大EMBA中部4縣市同日催捐熱血　40企業贊助福袋吸950人捐1375袋

台南男駕車自撞小東路安全島送醫　駕駛送醫酒測為0

不找偶像明星代言！桃園13優秀女力　行銷復興區「媽媽桃」

女駕駛驚喊「換胎好貴！」　1情況上國道慘噴6000

臭豆腐名店被砸超扯原因曝　只因老闆1句：刺青像Google導航失誤

白沙屯媽祖急奔「男星沿路送貼布」！香燈腳1舉動太暖：我大錯特錯了

《比天堂還美麗》金惠子7個小故事！出身富裕家庭、演技太強的得獎高手

新竹關西鎮民宅命案！3人闖進屋狂扁　男躺床頭流血…急救2天不治

富邦談妥大聯盟資歷新洋投　自行培訓網羅投手王偉軒

女子凌晨4樓摔落！躺2樓鐵皮屋頂　警消吊掛救援送醫

快訊／陽明山國小附近火燒車！車身瞬間陷火海　駕駛急逃命

嘎嬤離世「蔡阿嘎沒哭」！告別式圓滿結束　2原因微笑送別：我們改天見

福州汽車撞人2死多傷　警方通報：操作不當

【馬路開洞！】台中NOVA驚現天坑　貨車慘卡路中動彈不得.mp4

地方熱門新聞

桃園捷運青線　青埔到桃園全程30分鐘

高雄「蛤字招牌」被拆了！　粉絲錯愕

台南男駕車自撞小東路安全島送醫駕駛送醫

桃園13優秀女力　行銷復興區「媽媽桃」

中大接手115年全大運　以「無懼永續」為主題

千人千袋‧熱血傳愛活動中部四縣市同日登場

藝人反毒反詐騙電影《曙光詐現》巡迴宣導

2美國遊客闖阿里山鐵軌　最重罰5萬

黃雅玲接任台南文化局長拚文化治理4.0

新北農再社區賞螢季開跑　體驗生態與農村生活

捷運桃園長庚線啟動　市府16公里全線踏勘

罷團路權遭拒　拱天宮：廟口不允許

汛期前備戰！台南80人動員操舟管筏膠筏訓練強化應變力

白沙屯媽凌晨停駕雲天宮！信眾一看樂了

更多熱門

相關新聞

新北碳盤查實戰輔導開跑　助企業速取ISO證照

新北碳盤查實戰輔導開跑　助企業速取ISO證照

為協助企業因應全球淨零排放趨勢，新北市政府經濟發展局於今年啟動「企業碳盤查實戰輔導計畫」，即日起開放報名至2025年5月16日止，提供30名企業代表免費參與。課程涵蓋溫室氣體盤查與管理，並輔導學員取得ISO 14064-1:2018國際證書，協助企業培養減碳人才，建立自主碳盤查能力，提升國際競爭力。

慣老闆當心！陸企員工下班回微信求加班費 判決出爐企業要賠38萬　

慣老闆當心！陸企員工下班回微信求加班費 判決出爐企業要賠38萬　

長榮航空推一站式差旅管理平台　可查詢員工行程、累積點數

長榮航空推一站式差旅管理平台　可查詢員工行程、累積點數

許淑華出席中部地區企業座談會

許淑華出席中部地區企業座談會

守護健康不打烊　花蓮慈院5護理師獲模範勞工

守護健康不打烊　花蓮慈院5護理師獲模範勞工

關鍵字：

企業淨灘奇美守護海洋

讀者迴響

熱門新聞

白沙屯「媽祖爐主」身分曝光！　地位尊崇競爭激烈

遊西班牙遭搶！他暴怒「擒賊鎖喉」

珠寶直播主告公益網紅AJ哥詐欺　警方回應了

即／6年來最晚！白沙屯媽祖「三進三退」衝進朝天宮

54歲AV傳說回歸　F級身材如30歲

即／北市松山死亡車禍！1人被多輛機車撞擊倒地亡

韓二代團超亂！當紅偶像爆「一人吃整團」

張麗善跪拜求停駕！媽祖原地搖晃「下秒閃人」

粉紅超跑有望進南投？市長妻請示連3聖筊

等3個月！天坑罹難者遺體「回家了」家屬慟

白沙屯媽祖「帶來幾萬人潮」　商家感嘆5個字！網怒噴

新台幣匯價飆高！財經達人聯想到股房大跌時代

薛楷莉回台面對司法「已對個人聲譽造成嚴重影響」

國道1號深夜8車連環追撞！5人傷

首度認罪！保母劉若琳3字惹怒審判長

更多

最夯影音

更多

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

李多慧開心合照任賢齊　開揪：下次一起合唱！

【張麗善移開爐主】遭網轟翻！臉書瞬間被灌爆 她急道歉

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面