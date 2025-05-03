十家企業齊心淨灘！　奇美領軍900人攜手守護海洋

▲安平觀夕平台湧現熱情參與者，十家企業號召近900人齊心淨灘，實踐海洋永續理念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

延續2024年7家企業共同發起「台南400、永續綠境」家庭日，今年再添3家夥伴加入，10家在地企業於3日聯合舉辦「企業攜手、海洋永續」家庭日淨灘活動，在安平區觀夕平台，結合世界地球日、勞動節與母親節意涵，號召近900位員工與眷屬以「歡喜心、歡喜做」實際行動守護海洋，展現企業對環保高度關注與責任。

2025年參與企業包括奇美醫療財團法人奇美醫院、奇美食品股份有限公司、玉山銀行、台糖長榮酒店（台南）、榮星電線工業股份有限公司、大成長城企業股份有限公司、台灣職業衛生服務學會、吳金茂紀念文教基金會、南星鐵板燒、福智佛教基金會永康教室與里仁南工店，從醫療、金融、餐飲到製造業跨域攜手，象徵台南企業在ESG浪潮中共創綠色願景。

奇美醫院院長林宏榮指出，淨灘行動不只是清潔，更是教育與啟發，「我們鼓勵員工與家人參與，把環境保護內化為生活態度」。奇美醫院落實聯合國SDGs，連續五年獲國家企業環保獎肯定，並將植樹、小農市集、惜物小舖列為員工健康促進項目，打造低碳職場文化。

奇美食品延續50年品牌精神，除出動餐車支持各地淨灘，員工更組成減廢志工隊，定期行動落實環保。董事長宋光夫強調：「讓親子一同參與淨灘，不只是旅遊，更是為地球盡心力。」

玉山銀行資深協理蘇建銘則表示：「ESG就是企業最好的成長策略。」此次與夥伴共同參與淨灘，是玉山從金融本業出發、推動永續影響力的具體實踐。

台糖長榮酒店總經理陳彥銘指出，酒店從取得銅級環保標章旅館到設置淨水機、推動不提供瓶裝水政策，持續強化旅宿綠生活，這次再度參與淨灘，展現觀光業在永續議題的積極作為。

榮星電線董事長王東澤帶領百位員工與家屬參與，強調：「企業不僅是產業推手，更是環境守護者。」榮星連續兩年響應，未來也將持續投入環保與公益。

大成長城協理楊益銘分享，大成已在全台25處設置太陽能電站、並在印尼復育紅樹林，「環境永續，是企業長期承諾」。此次共襄盛舉，傳遞從農場到餐桌的責任理念。



台灣職業衛生服務學會、南星鐵板燒與吳金茂文教基金會等團體也共同參與，強調從專業服務延伸到環境行動；南星更準備輕食飲品，提供參與者暖心補給，展現在地餐飲對永續議題的投入。

福智佛教基金會永康教室、里仁南工店等民間單位也協力響應，讓整場活動除企業動員外，更擴大至社區層次，體現「全民綠生活」的願景。

本次活動不僅為台南海岸線清出大批垃圾，更凝聚企業與市民間的綠色共識，10家企業以行動回應環境變遷挑戰，持續為「台南400」注入永續能量，為打造低碳宜居城市邁出堅實步伐。