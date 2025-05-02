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大陸 大陸焦點 特派現場

慣老闆當心！陸企員工下班回微信求加班費　判決出爐企業要賠38萬　

▲▼遠距工作，休假，加班，在家工作，上班族。（圖／視覺中國）

▲大陸官方主旋律定調，防「內捲式加班」。（示意圖／視覺中國，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家發改委近期對「保障休息休假權益」表達官方態度，提出反加班文化的相關措施，一段時間內，大陸各企業雷厲風行禁止員工加班，甚至有公司時間一到便「斷水斷電」，趕員工離開辦公室。近日，一則「溯及既往」的法院判決，更是在「反內捲」的風潮下，成為「慣老闆」們警惕的判例。

《九派新聞》報導，去（2024）年7月召開的中央政治局會議特別提到，要強化行業自律，防止「內捲式」惡性競爭；同年年底召開的中央經濟工作會議再次強調，綜合整治「內捲式」競爭，規範地方政府和企業行為。

▲▼上班族,社畜,加班。（圖／CFP）

在大陸官方定下「最高指導原則」後，一起因「下班回覆微信」被員工索取「加班費」的判決也被搬上檯面熱議。

李女士2021年入職某公司後，經常在休息時間（週末、下班、國家規定的法定節假日），收到公司高層發來的微信訊息，要求回覆工作內容、修改方案等，李女士均依要求完成。

直至2023年下半年，李女士與公司就離職一事進行協商，李女士要求公司支付休息日的加班薪水，共計12萬元人民幣，（約50萬元新台幣），協商破裂後，對簿公堂。

案經湖北武漢青山區法院審理後認為，雖雙方的勞動合約實行的是標準工時制，但根據李女士提供的微信聊天記錄、相關文件制度、工作事項統計表等證據，證明其有利用休息時間回覆工作相關問題，且已超出簡單溝通範疇，需要進行實質性處理，判決公司向李女士支付2021年至2023年加班費9萬元人民幣（約38萬元新台幣）。

該公司不服判決，提起上訴，二審法官於近日作出判決，維持原判，法官認為，對於此類勞動者隱性加班問題，不能再侷限於傳統觀念，數位化辦公日益普及的時代，工作模式靈活，「應當綜合考慮勞動者是否提供實質工作內容來認定加班情況。」

法官強調，不僅僅是回覆「收到」等簡單字眼，而是包含修改方案、撰寫報告、進行數據核算等實質性勞動內容；或使用社交軟體具有週期性和固定性，例如，每周固定的某個時間點都會收到工作任務，明顯佔用勞動者休息時間，那就應當認定為加班。

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