守護健康不打烊 ！花蓮慈院5護理師獲模範勞工　都是「長」字輩

▲花蓮慈院獲表揚護理師。左起陳建皓護理長、陳怡汝副護理長、林孟樺護理長、陳純純安寧居家護理師。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

五一勞動節將屆，花蓮縣政府26日表揚2025年縣內模範勞工，花蓮慈濟醫院護理部共有五位獲表揚護理師，林孟樺、陳怡汝、陳建皓、陳純純和陳陶霈瑜都是護理長級的資深的臨床護理人員，於第一線實踐「以病人為中心」的理念，從幼兒到急重症以及心血管疾病到安寧照護，默默在醫院內不同領域守護病人生命，提供給花東地區民眾最適切最及時的守護，獲獎實至名歸。



花蓮慈院第二整合醫學急診後送病房護理長林孟樺，擔任護理師20年6個月的資歷，依據「以病人為中心」的理念，並用熱愛護理的心指導同仁運用所學並在護理工作中一起成長、提供貼心的臨床照護，在2013年至2024年超過10年間，栽培多位護理師獲花蓮縣護理師護士公會表揚肯定。林孟樺護理長曾照護心臟和胸腔內科病房，對戒菸領域及醫療品質改善投入很多心力，是戒菸高階衛教人員，且著重於全人照護，歷年來獲得優秀臨床教師的榮譽獎及教學優等獎、花蓮縣優良護理人員獎、資深護理人員獎。協助成立第二整合急診醫學後送病房，照顧更多元疾病類型協助病人出院，讓病人獲得更有效治療，並有效紓解急診雍塞狀況。

護兒中心兒科加護病房陳怡汝副護理長在臨床工作認真盡責，投入早產兒和嬰幼兒臨床照護不遺餘力；不但擔任托育人員專訓練講師，並輔導新人及臨床教學，在護理人員短缺的醫療艱困時期，更讓單位內2024年的新人留任率達100%，並獲選醫策會優良臨床教師。對有氣切管、鼻胃管的嬰幼兒高風險個案，不但先在出院前提供家屬返家照護護理指導，出院後也進行家庭訪視，內容包含居家環境評估及示範照護技巧和身體評估檢查，讓小病人的照顧從院內延伸到居家不間斷。花蓮慈濟醫院為東部唯一醫學中心與後送醫院，每年承接各地區醫院轉送急重症新生兒及兒童照護，全心守護花東幼苗不遺餘力。

心臟內科病房陳建皓護理長從十八年前就從病房的基層護理師「男丁格爾」開始做起，是一位具同理心，主動關心病人，對病人照護能掌握重點，工作態度正向並能通報異常並協助同仁處理的護理師。其中陳建皓護理長對於心臟內科的照護投入很多心力，包括心臟衰竭、冠心病各種心臟相關影響的呼吸照護以及戒菸、預防跌倒措施和病人安全都非常用心加強，並以個案報告不斷改善照護品質守護病人的健康和安全，更對護理品質、資訊、實證、教學都盡心推展，更利用休假時間參與義診，關懷偏鄉病患。

長期投入安寧照護的陳純純護理師，對安寧緩和與長照品質著力甚深。在花蓮慈院心蓮病房擔任安寧照護護理師9年後，繼續擔任安寧居家護理師邁向15年，陳純純創辦非營利「心蓮旅行社」，克服各種困難完成末期病人歸家心願、帶孩子露營心願等等，至今已完成70個圓夢案例。陳純純也推動機構安寧，在長者於安養機構日增的現況下，讓長者在機構善終享受「家」的溫暖，過去在機構中離世僅低於5%，從2013年至今已有95%的病人在機構中安然別世，讓家屬安心也有機會與病人道別。



外科加護病房護理長陳陶霈瑜在慈濟醫院服務的年資已將近27年，她積極配合花蓮慈院支援偏鄉的精神，到玉里慈濟醫院服務，並帶領單位同仁推動人本醫療、尊重生命的精神，運用專業技能與知識，提供偏鄉有品質的醫療照護。之後回到花蓮慈院在內科加護病房及外科加護病房服務，陳陶霈瑜護理長工作態度認真盡職，堅守以病人為中心，投入急重症訪查與認證，在新冠疫情爆發期間守護並承擔重症專責病房之運作，指導學生，力行守護生命與傳承護理精神的重任。

