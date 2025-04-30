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長榮航空推一站式差旅管理平台　可查詢員工行程、累積點數

▲▼長榮航空今舉辦「長榮航空BizFam全球企業差旅回饋計畫」發表會。（圖／記者周湘芸攝）

▲長榮航空今舉辦「長榮航空BizFam全球企業差旅回饋計畫」發表會。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

長榮航空今舉辦「長榮航空BizFam全球企業差旅回饋計畫」發表會，邀請逾130家企業會員到場參與。長榮航空表示，BizFam透過一站式差旅管理及全球異業合作，讓企業即時查詢員工出差行程及禮遇發放狀況，企業也可透過員工差旅行程累積點數，兌換免費機票、艙位升等，即日起開放企業會員免費申請加入。

長榮航空總經理孫嘉明今表示，BizFam是全新企業計畫，讓企業差旅邁向新階段的起點，以使用者需求為出發點，為遍布全球數千家的企業打造一站式差旅管理平台，無論是員工差旅或是私人旅遊，都可使用平台提供的服務與優惠，同時也結合全球各地不同企業的資源優勢，發展異業結盟，並將這些優惠直接回饋給企業會員。

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孫嘉明指出，長榮航空在北美、亞洲及歐洲有數千家企業會員，過去一直在思考如何將所有會員放在同個平台使用回饋計畫，今天推出BizFam後，企業可更方便管理差旅行程，同時提供異業合作，涵蓋各國交通、住宿及餐飲服務。

他也說，疫情期間差旅明顯減少，疫情後已逐漸回來，由於差旅屬於高端旅客，長榮航空去年商務艙搭乘人數也較疫情前成長20%，未來預估會持續成長；今天推出一站式平台後，也希望有更多企業加入會員。

長榮航空指出，BizFam具備4大優勢，包括全球化平台、一站式差旅管理、全面電子化兌換作業及全球異業合作機制。企業可即時查詢員工出差行程及禮遇發放狀況，提升差旅管理的效率。企業可透過員工差旅行程累積點數，差旅回饋的點數兌換免費機票、艙位升等及機場專屬禮遇，員工則可累積個人長榮航空無限萬哩遊哩程。

長榮航空也說，此次平台擴大企業差旅服務範疇，透過與全球多家品牌合作，整合飯店住宿、餐飲、交通接駁與休閒娛樂等資源，無論是員工差旅或是私人旅遊皆能運用，讓差旅不再只是公式化行程。此外，BizFam也歡迎各產業的企業結合不同客源，共同推廣行銷，目前已與全球各產業知名品牌洽談合作。

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關鍵字：

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